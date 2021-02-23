Найкрутіші зміни будуть у Водоліїв. По знаку Водолія протягом усього 2021 року проходять потужні планети - Сатурн і Юпітер. Юпітер вважається планетою "великого щастя", дарувальником удачі і покровительства. Тому Водолії мають шанс кардинально змінити своє життя в кращу сторону. Робота, бурхливе особисте життя, творчість, виховання дітей – словом, у всіх сферах Водолії зуміють проявити себе в повній мірі. Але, запорукою саме щасливих змін стануть мудрість, принцип творення і гармонії, а не руйнування.

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Овнам можно рассчитывать на новые интересные деловые предложения. Их ждут судьбоносные встречи с незаурядными людьми, незабываемые контакты и даже открытия. Кроме того, какие-то трансформации и перемены на работе будут для них неожиданными, но окажутся весьма полезными. Эти перемены помогут проявить себя в новом качестве, с неожиданной для себя и всех стороны. Поэтому можно сказать, что 2021 год благоприятен для любых перемен, разнообразных поездок, встреч, для начала новых отношений и поиска новой интересной работы.

Для Тельцов 2021г – период двойственный и противоречивый. Тельцы будут поставлены перед жесткими условиями: одним - доказать свой авторитет, с достоинством вынести возложенные обязанности и выдержать натиски вышестоящих, перед другими возникнет необходимость заниматься квартирными хлопотами, организацией своего быта, у третьих противоречивыми станут отношения с близкими людьми или партнерами. Самые кардинальные перемены могут совершить Тельцы, рожденные в период с 30 апреля по 4 мая: Уран, активируя Солнце Тельцов, будет манить далекими краями, новыми перспективами и авантюрами. Тельцам нужно с большой ответственностью относиться к работе и принимаемым решениям.

Перемены в жизни Близнецов, как предсказывают звезды, неразрывно связаны с путешествиями, командировками, дальними городами и странами, а также с курсами повышения квалификации, семинарами и получением всевозможных лицензий и сертификатов. Не стоит обходить вниманием дальних родственников и родственников супруга – они могут быть для Близнецов весьма полезны в этом году.

Раки, события этого года представляют такой жизненный этап, когда необходимо пройти что называется трансформацию. Это будет труд, приносящий плоды в будущем, работа на перспективу. Придется многое оставить позади и возродиться из пепла, словно Феникс. Первая половина года заставит избавиться от лишних связей, мыслей и привычек. Многие станут избавляться от старого имущества или проведут капитальные ремонтные работы. Вторая половина года будет более удачлива и оптимистична.

Львы, в 2021году новое видение жизненных планов и перспектив, стремление к творческому самовыражению будут притягивать ко Львам внимание новых людей. Произойдет смена круга общения, а поиск собственного пути многих приведет в новые сферы деятельности. Ваша общественная деятельность станет намного активнее. Многие, неожиданно для себя, станут членом какой-нибудь организации. Другие Львы перейдут на новую работу или изменят отношения в старом коллективе. Постарайтесь больше внимания обращать на мнения и настроение окружающих, поскольку непринятие чужих авторитетов может быть причиной срывов и неудач. Ваша удача – в договорном союзе и в умении учитывать интересы общества.

Весов ожидает очень активный и насыщенный год. Стрелки судьбы будут переведены на новый уровень, и Весы по-иному станут обустраивать свою жизнь. Одни - осваиваться с новым местом работы, показывать свой профессионализм и ждать заслуженной похвалы. Другие - примут решение о заключение союза – брачного или делового, родят ребенка или с упоением будут нянчить внука.

Для Дев 2021 год станет вполне успешным, открывающим высокие перспективы на ближайшие два года вперед. Те достижения, которых они достигнут в 2021году, предопределят их социальный и семейный статус на 4 года вперед. Одни Девы заключат брачный союз, других ждет повышение по службе. Этот год запомнится как очень важный: Весам предстоит обрести большую самостоятельность, пересмотреть сложившуюся систему ценностей, совершить массу увлекательных путешествий и разрешить семейные проблемы.

У Скорпионов усилится интерес к делам, связанным с недвижимостью, строительством, а также созданием надежного материального фундамента. И это станет главным поводом перемен в их жизни. А также, в течение года возможны довольно неожиданные ситуации в жизни, когда им будет казаться, то попали в тупик. Возможны и разочарования в людях, которые близки и дороги. Этот год знаменует некий этап судьбы, когда идет переоценка ценностей, подводятся итоги, проводится ревизия отношениям и социальному положению для того, чтобы исключить все пустое и изжившее, и расчистить путь новому и светлому. Насколько эти перемены станут счастливыми, будет зависеть от самих Скорпионов, и от того, насколько они сами будут готовы к переменам, примут мудрое решение или мудрый совет.

У Стрельцов главные изменения в судьбе произойдут в сфере отношений с ближайшим окружением, с родственниками, братьями и сестрами. Перемены в их жизни могут сильно отразиться на жизни Стрельцов. На повестку дня встанут также вопросы образования, повышения квалификации или получения дополнительной профессии. По прошествии года Стрельцы заметят, что обрели массу новых интересных знакомств и совершили множество путешествий – далеких и не очень.

В строго организованной жизни Козерогов появятся новые гармоничные, оптимистические нотки. С весны 2021 года Козероги будут настроены на счастливые перемены, поэтому смогут более гибко строить свои отношения с коллегами, расширять масштабы своей деятельности и привлекать к своей персоне новых партнеров и друзей. Кто-то сможет получить новую должность, перейти на новую работу, почувствует свою значимость и авторитет.

Деловая активность большинства представителей знака Рыб будет находиться на самом высоком уровне. Первая половина 2021 года наметит благоприятные тенденции, продолжение которым будет в следующем, 2022 году. Начатые в 2021 году дела будут развиваться и приносить неплохие плоды. Особенно у Рыб есть шанс увеличить свои доходы и подняться на другую экономическую ступень, если есть собственный бизнес или хобби, приносящие им дополнительный заработок.

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