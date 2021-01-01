У новорічній метушні не забуваймо про те, що ця зима електро- і вибухонебезпечна через негативний вплив Урану. Будьте обережні у поводженні з електрикою і піротехнікою.

Також нагадую для тих, хто планує поїздки за кордон: починаючи з грудня 2020-го частішими стали землетруси і виверження вулканів, вибухи на різних об'єктах і техногенні аварії. Грудень це вже підтвердив: вибух в Чехії на електростанції, землетрус в Хорватії, в черговий раз прокинувся вулкан Етна в Італії, метеорит в Китаї, вибух в аеропорту Ємену.

Але січень і лютий ще більше несприятливі в цьому плані, тому обережність не буде зайвою.

Все, що пов'язано зі спалахами, вибухами, іскрами, струсами та іншими несподіванками – всього цього буде зараз особливо багато. Також можливі проблеми зі зв'язком, зокрема, з інтернетом і різними його ресурсами: поломки, відключення, блокування.

Проявляйте обережність і на транспорті.

Звичайно, до несподіванок підготуватися неможливо, але елементарні правила техніки безпеки в найближчі місяці особливо актуальні.

Всім безпечної і спокійній зими!

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