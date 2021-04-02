У понеділок, 5 квітня, можна провести простий, але дуже дієвий обряд, який допоможе жити цілий рік в достатку і благополуччі. Але спочатку я поясню, чому цей день незвичайний.

Справа в тому, що щороку 5 квітня відзначається велике слов'янське язичницьке свято – Великдень Даждьбога, коли душа природи, згідно з повір'ями древніх слов'ян, поверталася зі світу потойбічного в світ явний. І дійсно, саме цього дня щороку відбувається момент весняного пробудження природи.

5 квітня 85% всіх рослин виходять з-під землі і починають розпускатися. Причому, інтенсивне зростання всієї рослинності цього дня розпочинається практично на всій планеті. З тієї причини безліч стародавніх культур вважали день 5 квітня днем родючості.

Обряди на Великдень Даждьбога були засновані на симпатичному зв'язку: зростає природа – зростаємо ми, зростають рослини – зростають наші успіхи, і так далі.

5 квітня прийнято накривати ритуальний стіл. Його обов'язкові атрибути – пофарбовані в червоний колір яйця, коровай і сирник, що складається з 12 шарів сиру, кожен з яких просякнутий різним видом варення. Яйця символізують сонце, коровай – "причастя" сонця, а сирник – 12 місяців, або колесо року. Все це повинно привернути силу природи в життя людей.

Шкаралупа від цих яєць після трапези використовувалася в ритуалі – її збирали в спеціальне блюдо, а потім пускали по річці. Як вірили стародавні слов'яни, таким шляхом шкаралупа потрапляла до Індії, де брахмани через 25 днів, 30 квітня, дізнавалися про те, що настав Великдень.

Але за ритуальним столом з'їдали не всі яйця – частину залишали для іншого обряду – Приношення Матері-Землі. Треба було викопати в землі ямку і з любов'ю, від чистого серця, покласти це яйце туди, землі в подарунок, і потім закопати. Сенс обряду такий: пофарбоване в червоний колір яйце – символ сонця, і це "сонце" ми даруємо землі. Земля це "сонце" вирощує, а нам натомість дає матеріальний достаток, успіх, процвітання на великий період часу. Фактично це обмін подарунками з землею.

Якщо провести такий обряд, то у людини, яка зробила його, щонайменше, до 5 квітня наступного року не припинятиметься лінія матеріального достатку.

Ще один варіант обряду Принесення Матері-Землі. Необхідно вирити ямку, біля неї застелити жовту скатертину або серветку (символ сонця). Потім на неї скласти цукерки без обгортки, печиво, фрукти тощо. В кінці взяти листочок і наговорити на нього побажання. Наприклад, таке: "Мати-Земля, допоможи, мені треба, щоб вирішилося це, це і це".

Листочок кладуть на скатертину разом з дарами Матері-Землі, все згортають і поміщають в ямку. Зверху все необхідно полити чимось солодким, наприклад, лимонадом, і закопати. Щойно ямка закопана, обряд починає працювати. Все, що було нашептано на листочок, починає виконуватися.

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