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Завтра о 9-40 відбудеться доленосне Сонячне затемнення: кого воно торкнеться

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21 червня о 9 годині 40 хвилин за київським часом відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення в 1 градусі Рака. Це друге затемнення, яке ми проживаємо в поточному "коридорі затемнень".

Сонячні та Місячні затемнення відбуваються кожні півроку, коли в молодик і повний місяць Сонце, Земля та Місяць шикуються на одній лінії та починають перекривати один одного, - повідомляє на своїй сторінці в інстаграм астролог Георгій Лічелі.

Молодик відбувається щомісяця в різних знаках Зодіаку. Молодик в Раку відбувається раз на рік (іноді два рази як в нинішньому році).

А ось Сонячні затемнення в Раку, як, втім, і в інших знаках Зодіаку відбуваються раз в 18-19 років. Це останне Сонячне затемнення в Раку, наступні будуть в 2038 -2039 році.

Кільцеподібне сонячне затемнення

Кільцеподібне сонячне затемнення

Getty

Тому варто серйозно ставитися до затемнень, особливо тим людям, яких вони стосуються. В першу чергу, це ті з нас, хто народилися з 20 - 22 червня. З урахуванням того, що затемнення проходять на тлі ретро-Меркурія та ретро-Венери, для них цей рік буде особливо значимим і доленосним. Також затемнення принесуть важливі та доленосні події людям, у яких в персональних гороскопах Місячні вузли розташовані в знаках Рак-Козеріг.

Наприклад, такий стан мав загиблий в США афроамериканець Джордж Флойд, має такий стан і актор Михайло Єфремов. І для них цей рік виявився доленосним і фатальним. Але не варто всім чекати чогось поганого - все залежить від персональної картки та самої людини. Михайло, маючи в своєму гороскопі Сонце в з'єднанні з Нептуном і Чорним Місяцем в Скорпіоні, повинен був максимально уникати зловживання алкоголем, щоб не обтяжувати свою непросту карму.

Наскільки затемнення торкнуться безпосередньо вас, залежить від персональної картки. Якщо затемнення зачіпають 7 Будинок, то важливі події будуть відбуватися в сфері партнерства, 2 будинок - будуть порушені фінанси, 10 будинок – питання кар'єри, 5 будинок – любовні відносини та діти і т.д. Але, щоб розуміти, по якій сфері в вашому житті проходить вісь затемнень, потрібно знати свою карту народження. Для цього можна отримати персональну консультацію професійного астролога або в інтернеті вибрати астрологічну програму та ввести дату і час свого народження.

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Автор
Георгій Лічелі Георгій Лічелі
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Георгій Лічелі
Тег
гороскоп 2020
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