Лунное затмение 5 июля 2020 года будет очень необычным. Такое произойдет впервые в жизни наших поколений.

Во-первых, Солнце во время затмения Луны будет находиться в соединении со звездой Сириус. Всеми духовными учениями Сириус называется "звездой богов". Ведь считается, что именно Сириус привел трех волхвов к колыбели Христа, также он указал мудрецам Индии на рождение Кришны, а Персии – на рождение Зороастра и т.д.

Соединение Солнца с Сириусом во время затмения означает возможность вмешательства в жизнь людей на нашей планете Высших Сил. А такое вмешательство всегда непредсказуемо и недоступно пониманию. И всегда приводит к благим последствиям.

Во-вторых, Луна во время затмения будет в соединении со звездой Вега. Вега – звезда из созвездия Лиры. Это не одно небесное тело, а целых пять звезд, издалека сливающихся в одну. Вега влияет на сферу Венеры (недвижимость, урожай, сохранение урожая, дружба, привлекательность, красота, гармония) и Нептуна (тайны океана и тайны внутренней глубины человека). Только ее сила превосходит влияние Венеры и Меркурия. Вега влияет на сердечную чакру человека, вызывая в людях положительные эмоции. Поэтому возможны резкие перемены в социальном и имущественном статусе людей.

В-третьих, Меркурий во время затмения будет в соединении со звездой Мурзим, имеющей свойства сфер Венеры и Юпитера. Что будет предвещать новое качество отношений в личной жизни и неожиданные векторы в политике.

В-четвертых, восходящий лунный узел будет в соединении со звездой Бетельгейзе – это значит, затмение "расчистит" путь новым проектам и начинаниям после своего завершения.

В-пятых, Черная Луна во время затмения будет находиться в королевском градусе! Это означает, что затмение "спустит" механизм наказания за неблаговидные поступки, либо включит возможность исправления ошибок.

Ну, и, конечно, близость затмения к дню Силы. 6 июля Земля находиться в точке апогея – самой далекой от Солнца и самой близкой к звездам точке земной орбиты. Ведические течения по всему миру отмечают в этот день и ночью (6-7 июля) "Свадьбу Купалы" или "Свадьбу Огня и Воды в ночь Пробуждения Времени". Это второй купальский праздник после первого (получение богом солнца огненной власти в день летнего солнцестояния).

Так как затмение совпадает с другим астрономическим событием – самой дальней от Солнца и самой близкой к звездам точкой земной орбиты, важным Днем Силы, то затмение вызовет "энерготрясение" в энергетических полях, или "энергетический шторм", который важно преодолеть. А также перенаправить возможные разрушительные последствия затмения в созидательное русло. Лунное затмение создает сильное влияние на материальный план – здоровье, деньги, удача.

Интересна и "зеркальность" в цифре пика затмения. Пик затмения указывается многими астрономами и астрологами как 09 часов 41 минута 14 секунд (09-41-14). Именно в ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ случился и пик солнечного затмения 21 июня! (09-41-14). Пики солнечного и лунного затмения не только совпадают по времени, но и имеют в себе "зеркальные" цифры 41-14! Что предвещает глобальные перемены для всего человечества, не меньшие, чем февральская зеркальная дата 02022020.

Поэтому обряд на обращение разрушительного влияния затмения крайне важен.

На стол ставится круглое зеркало отражающей стороной вверх. Оно обозначает Солнце, Луну и Зодиак. А также должно отражать разрушительные энергии. На столе ставим (можно треугольником вокруг зеркала) три стакана с водой. За 15 минут до пика затмения мысленно удаляем из свей жизни негативы (болезни исчезли, страхи исчезли, препятствия исчезли…). На пике затмения обычно говорят мантру АУМ ШРИ МАГА ПРАЛАЙЯ НАМАГА 5 раз. А можно просто АДИ МА. После чего в течение 15 минут строим позитивы. Затем выпиваем воду из стаканов в таком порядке: слева от нас, справа от нас, центральный.

После окончания обряда уместны любые медитации.