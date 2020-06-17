21 июня 2020 года в 9:40 по киевскому времени мы будем наблюдать Солнечное затмение. Это второе затмение в коридоре затмений, в котором мы находимся с 5 июня 2020 года.

Интересным является тот факт, что это затмение совпадает с Солнцестоянием, и это усиливает определенные факторы его влияния на социум. Более того, мы с вами находимся под влиянием четырех ретроградных планет: Венера, Меркурий, Плутон и Сатурн.

А это значит, что как никогда следует быть внимательным к разговорам, чтобы не впутаться в скандалы, сплетни и не стать жертвой разнообразных интриг.

Будьте аккуратны с финансами. Не берите и не давайте в долг с 20 по 28 июня, так как есть риск потери денег и сложной отдачи финансов.

Максимум внимания на дороге.

Откажитесь от алкоголя с 20 по 23 июня.

Затмение коснется отношений в семье. Не спешите разводиться или хлопать навсегда дверью, лучше переждать этот агрессивный период до 12 августа.

Не стоит в этот период резко менять работу и срываться с насиженного места.

Продолжительность Солнечного затмения составит 38 секунд, и именно за этот период времени мы сможем заложить неплохой фундамент на ближайшие 38 месяцев. Ведь одна секунда Солнечного затмения равна одному месяцу нашей жизни. И это прекрасно, что, зная определенные техники, мы можем корректировать свою судьбу.

Опасность этого Солнечного затмения будет состоять в водной стихии, ведь оно приходится на начало зодиакального знака Рак.

Поэтому на протяжении всего периода затмения лучше всего ограничить себя от посещения водоемов (реки, озера, море, океан, бассейны). Уделите особое внимание маленьким детям и пожилым людям. Пару дней вам погоды не сделают, а неприятностей могут доставить по полной программе.

Как я уже сказала, Солнечное затмение - не время для начала новых дел. По возможности отложите подписание контрактов до 26 июня. Это убережет вас от проблем и потерь.

Постарайтесь не совершать импульсивных поступков, ведь Солнце будет закрыто, и это может дать вам искажённую реальность предстоящих событий.

Кому из знаков Зодиака повезёт в период затмения 21 июня

В первую очередь, это представители знаков Рак и Близнецы, рождённые вблизи 21 июня, а точнее с 19 по 23 июня. Вас могут ждать интересные события в течение следующего года жизни, возможность изменить свой жизненный путь в лучшую сторону.

Также благоприятно отреагируют на затмение Козероги (21-23 декабря), Овны (20-22 марта) и Весы (22-24 октября).

Не отчаивайтесь, если не нашли себя в списке везунчиков. Значит, судьба приготовила вам более интересные события.

Не всегда проблема означает крах, зачастую это трамплин к удаче!

В такие дни можно изменить судьбу.

На Солнечное затмение прекрасно заниматься очищающими практиками, прощаться с вредными привычками, разрывать давно ушедшие отношения.

Проведите уборку в доме, примите контрастный душ, зажгите свечу, поставьте перед собой два стакана воды, закройте глаза и проведите медитацию. 15-20 минут постарайтесь не думать ни о чем, затем запишите на одном листе все, от чего хотите избавиться, и положите его под левый стакан.

На другом листе напишите все то, что хотите, чтобы вошло в вашу жизнь, и положите лист под правый стакан.

Еще раз проведите медитацию, а затем листок из-под левого стакана сожгите, а руки омойте водой из левого стакана, а воду из правого стакана медленно выпейте. Листок с желаниями положите в желтый конверт и отложите его ровно на год до следующего Солнечного затмения.

Медитация на свечу в час солнечного затмения 21 июня

Сядьте в спокойном месте. Зажгите свечу белого цвета, закройте глаза, расслабьтесь, настройтесь позитивно. Медленно представьте себе, как пройдет у вас ближайший месяц до следующего новолуния. Представьте то, что вы хотите получить - так, как будто это уже произошло, и вы всего лишь вспоминаете.

После того, как вы все это выполнили, отпустите с любовью ваш образ во Вселенную.