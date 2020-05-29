Вплив місячного затемнення 5 червня найбільше відчують люди, народжені в кінці листопада – на початку грудня.
Про це в блозі OBOZREVATEL розповіла астрологиня Людмила Халанська. "У найближчі до затемнень дні слід бути більш обережними і уважними в контактах і щодо свого здоров'я", – додала вона.
Як пояснила астрологиня, 5 червня співпадуть дві астрономічних події – повний місяць і затемнення. Це буде сприяти підвищеній збудливості і може призвести до порушень сну.
Крім того, на 5 червня випадає період ретроградного руху планети Венера. Він розпочався 13 травня і завершиться 25 червня. У цей період рекомендується утриматися від великих покупок і важливих кроків в особистому житті.
Затемнення 5 червня: астрологиня сказала, по кому воно вдарить
"Через одночасну дію відразу багатьох нестандартних астрологічних показників незайвим буде дотримуватися обережності і передбачливості в житті загалом", – порекомендувала вона.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив місячний календар стрижок на червень 2020 року.
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