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Затемнення 5 червня: астрологиня сказала, по кому воно вдарить

2.2т
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Вплив місячного затемнення 5 червня найбільше відчують люди, народжені в кінці листопада – на початку грудня.

Про це в блозі OBOZREVATEL розповіла астрологиня Людмила Халанська. "У найближчі до затемнень дні слід бути більш обережними і уважними в контактах і щодо свого здоров'я", – додала вона.

Як пояснила астрологиня, 5 червня співпадуть дві астрономічних події – повний місяць і затемнення. Це буде сприяти підвищеній збудливості і може призвести до порушень сну.

Крім того, на 5 червня випадає період ретроградного руху планети Венера. Він розпочався 13 травня і завершиться 25 червня. У цей період рекомендується утриматися від великих покупок і важливих кроків в особистому житті.

Затемнення 5 червня: астрологиня сказала, по кому воно вдарить

Затемнення 5 червня: астрологиня сказала, по кому воно вдарить

"Через одночасну дію відразу багатьох нестандартних астрологічних показників незайвим буде дотримуватися обережності і передбачливості в житті загалом", – порекомендувала вона.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив місячний календар стрижок на червень 2020 року.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Людмила Халанська
Тег
Місячне затемнення
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