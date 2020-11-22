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Ігор Мехеда
Ігор Мехеда
Астролог, нумеролог Всі статті автора

Затемнення 30 листопада стане спусковим гачком

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Поточний астрономічний рік, тобто проміжок часу між двома зимовими сонцестояннями, унікальний великою кількістю сонячних і місячних затемнень – цілих сім. П'ять з них вже відбулися. Шосте затемнення, місячне, відбудеться 30 листопада 2020 року. Пік місячного затемнення відбудеться об 11 годині 44 хвилини за київським часом. Затемнення буде напівтіньовим.

У чому унікальність саме цього затемнення? Під час затемнення Місяць перебуватиме в королівському градусі сузір'я Близнюки. Місяць символізує процеси в душах людей, а також в тій сфері, яку психологи називають "підсвідомістю". Отже, затемнення послужить "спусковим гачком" для всіх процесів, підготовлених нашою підсвідомістю.

Це шанс "запустити" безліч позитивних процесів – як в самому собі, так і собі на благо в навколишньому світі. У 6-му домі гороскопа події знаходиться Сіріус, "зірка пророків". Так як 6-й дім відповідає за роботу і кар'єру, то затемнення закладає події в нашій кар'єрі (роботі, розвитку бізнесу).

У 12-му домі події знаходиться "ангельська зірка" Вега. 12-й дім відповідає за духовність, релігію, світогляд, сни, розкриття таємниць і управління часом. З чого ми робимо висновок, що у багатьох людей зміниться світогляд, на них чекає низка незвичайних відкриттів, дивних сновидінь, переосмислення стихії часу.

Місячне затемнення сильно впливає на матеріальний план – життя людей у фізичному світі, "земне щастя", – і перш за все, на фінансові потоки.

Тому не забуваємо провести відомий вже багато століть обряд на місячне затемнення.

Нам знадобиться столик, на якому лежить кругле дзеркало відбиваючою стороною догори, і три маленьких стаканчики з чистою водою. Перед обрядом необхідно прийняти душ, потім сісти за столик.

Обряд починається об 11:28. Протягом 15 хвилин уявляємо, як всі перешкоди на нашому шляху розчиняються в просторі, немов хмари на вітрі. "Хвороби – пішли, перешкоди – пішли, слабкість – пішла, відсутність достатку – розчинилася". І так до 11:43.

З 11:43 до 11:44 можна з любов'ю проспівати для Матері Світів, чиїм втіленням є також і Місяць, мантру

АУМ ШРІ МАГА ПРАЛАЙЯ НАМАГА

З 11:44 до 11:59 створюємо позитивні мислеформи. "Я здоровий, я сильний, я багатий... і т.д.".

Об 11:59 випиваємо воду з стаканчиків в такій послідовності: стаканчик ліворуч від себе, стаканчик праворуч від себе, стаканчик посередині. Після цього рекомендується знову прийняти душ і помріяти про прекрасне – і мрії обов'язково здійсняться!

Карта місячного затемнення 30 листопада 2020 року.
Карта місячного затемнення 30 листопада 2020 року.

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Автор
Ігор Мехеда Ігор Мехеда
Теми
Ексклюзив Сонячне затемнення
Тег
Місячне затемнення
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