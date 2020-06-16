Затемнення 21 червня небезпечне: астролог дав пораду

Сонячне затемнення 21 червня через збіг із днем літнього сонцестояння викличе енергетичний "шторм", тому цього дня краще залишатися вдома.

Про це в блозі OBOZREVATEL розповів астролог Ігор Мехеда. "У природі народяться величезні хвилі енергії, які можуть негативно вплинути на здоров'я людей", – попередив він.

За словами астролога, напередодні затемнення, в його момент і через кілька днів після нього люди можуть відчувати нездужання, запаморочення. У тих, хто мають захворювання серцево-судинної системи, вони можуть загостритися.

У психічній сфері затемнення може діяти на людей гнітюче. Період може бути пов'язаний із погіршенням настрою і зі стресовими ситуаціями.

Астролог порекомендував нікуди не виходити з дому, щоб звести до мінімуму негативний вплив цих факторів. "Бажано в цей день довше поспати, не займатися фізичною активністю, не ухвалювати ризикованих рішень тощо".

За його словами, змінити вплив затемнення зі знака "мінус" на знак "плюс" можна за допомогою спеціального ритуалу з двома склянками води і дзеркалом, з описом якого можна ознайомитися тут.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів, як сонячне затемнення 21 березня вплине на період ретроградного Меркурія, який розпочнеться 18 червня.

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