14 грудня на нас чекає останнє цього астрономічного року сонячне затемнення. Воно буде сьомим і завершить трансформацію Седмиці.

Що це означає? Цифра 7 несе особливий сенс. Не дарма в тижні 7 днів, у веселці – 7 спектрів, у гамі – 7 нот, в енергетичному тілі людини – 7 чакр тощо.

Затемнення саме собою – трансформаційне явище для природи й людини. Але коли затемнення сьоме за рахунком, його можна розглядати як вінець трансформаційних процесів усього року.

Під час затемнення 14 грудня активуються й зоряні впливи. Зокрема, сприятливої зірки Толліман, зірки, що створює рух, Ніхал, зірки зростання влади й сили Пікок, зірки, що залучає могутніх покровителів, Регул, зірки відкриття надздібностей і освоєння таємних знань – дельти Південного Хреста.

Додам, що з'єднання зірок сузір'я Південний Хрест із вузловими точками зоряної карти сонячного затемнення 14 грудня вкрай рідкісне явище, яке випадає не на кожне людське життя. Це надзвичайно сильне й надзвичайно потужне з'єднання!

Прийнято вважати, що затемнення закладають основу для майбутнього. Сьоме затемнення року передбачає трансформаційні посили шести попередніх затемнень. Саме тому так важливо спрямувати енергію затемнення 14 грудня в правильне русло. Для цього існують особливі обряди.

Пропоную зробити стародавній обряд, який налічує не одну сотню років.

Потрібно приготувати дві склянки з водою і дзеркало, яке має відбити несприятливі впливи затемнення. Дзеркало ставимо на стіл відбиваючою стороною догори, дві склянки – праворуч і ліворуч від нього.

Обряд складається з трьох фаз. Перша фаза – "стирання негативу". За 19 хвилин до затемнення (з 17:55 за київським часом) потрібно візуалізувати все, що заважає вам жити повним щасливим життям, і вголос або подумки вимовляти такі афірмації: "Хвороби пішли, перешкоди пішли, неприємності пішли" – і так далі.

Друга фаза – у пік затемнення (о 18:14:40 за київським часом) потрібно заспівати будь-яку мантру. Якщо ви не знаєте жодної, скажіть звук ОМ.

Третя фаза – протягом 19 хвилин після піку затемнення (до 18:33 за київським часом) ми створюємо позитив. Подумайте про те, що вам потрібно для того, щоб ваше життя стало щасливим, і подумки або вголос скажіть афірмації: "Я здоровий, я багатий, я коханий, я успішний" – і так далі.

Бажаю не упустити можливість спрямувати силу сонячного затемнення в сприятливе русло, адже наступного такого випадку доведеться чекати довго – до травня 2021 року.

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