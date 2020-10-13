Ретроградний Меркурій у жовтні: що значить явище і як себе поводити

З 14 жовтня починається період так званого ретроградного Меркурія, який триватиме до 3 листопада. Це означає, що тепер нам буде чим пояснити свої проблеми.

Таким прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка. За її словами,цей специфічний астрологічний термін означає, що всі позитивні впливи планети змінюються до навпаки. Приміром, у період ретроградної Венери, що відповідає за любов, можуть погіршуватися стосунки, а ретроградний Марс, який, до речі, триває нині з 10 вересня до 14 листопада, спонукає до невмотивованої агресії та активізації воєнних дій, які, втім, закінчуються крахом.

Як зазначила тарологиня, раз на кілька місяців розвертається і Меркурій, а оскільки ця планета відповідає за зв'язки, торгівлю, контакти і контракти, то все, що з цим пов'язано, краще в цей період призупинити. Або принаймні мінімізувати.

"Не бажано купувати нічого значного й дорогого, не укладати відповідальних угод, не розпочинати нових справ. Бо потім можна жорстко розчаруватися. Зате можна продовжувати те, що вже почали, завершувати різні справи, наводити лад і розчищати старі завали, звільняючи місце для нових вражень і проєктів", – наголосила Соломка.

Вона також додала, що ніхто не забороняє мріяти і планувати, малювати і уявляти свої майбутні звершення, розробляти шляхи досягнення. А втілювати всі плани можна буде вже згодом, у листопаді.

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