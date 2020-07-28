З вівторка і до кінця поточного тижня слід остерігатися: розчарувань та незадоволеності поточними партнерськими відносинами; роздратування та нервозності в спілкуванні; бажання щось різко змінити в своєму житті. Які знаки Зодіаку більше схильні до цих впливів, і що важливо знати, щоб не реалізувалися негативні життєві програми, розповідає на своїй сторінці в інстаграм астролог Георгій Лічелі.

Емоційній нестабільності сприяє напружений аспект Венери з Нептуном, який буде активний до 30 липня. Цей аспект підвищує чутливість та вразливість. У цей період може виникнути почуття розчарування та незадоволеності поточними любовними або партнерськими відносинами. В першу чергу, це стосується Близнюків, Риб, Дів і Стрільців. Цей же аспект може підштовхнути до зради через образу на партнера або під впливом алкогольного сп'яніння. При сприятливому розвитку аспект посилює романтичні настрої та сприяє закоханості. Порада: не давати волю уяві та навчитися відрізняти реальність від фантазії.

Весь тиждень буде діяти напружений аспект між Меркурієм і Марсом, що може стати причиною подразнення та нервозності в спілкуванні. Порада: стежити за словами та уникати суперечок, а також бути гранично уважним за кермом. В першу чергу, це стосується Овнів і Раків.

У вихідні дні, 1 та 2 серпня, Сонце буде перебувати в напруженому аспекті з Ураном. Можливо, виникне бажання щось різко змінити в житті, наприклад, звільнитися з роботи або розірвати відносини. Важливо розуміти, що це тимчасовий порив, і не варто поспішати. Це стосується Львів, Тельців, Скорпіонів і Водоліїв. Порада: бажано уникати ексцентричних, нерозумних та спонтанних дій, особливо в фінансових питаннях. .

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