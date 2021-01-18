В 2021 році поступово ми з полегшенням зітхнемо, розправивши крила натхнення і будуватимемо грандіозні плани. Найбільше відчують вітер натхнення народжені під знаками Близнюків і Терезів. Ці знаки мають шанс злетіти на гребені успіху в 2021 році. Фортуна – дама примхлива – але подружитися з нею в 2021 році можуть Водолії, Овни і Стрільці, а також народжені в першій декаді Рака і Риб. Цим знакам мінлива Фортуна буде посилати періоди злетів, які важливо відчути інтуїтивно або звернутися до астролога.

Далі текст мовою оригіналу

Наконец-то, после 2-х летнего периода жесткого давления планетных энергий, с легкостью отметят 2021год Козероги. Козерогам может повезти в деньгах, в материальных приобретениях и всех заслугах своего трудолюбия и упорства.

Ракам рекомендуется с осторожностью относиться к вопросам заемных средств, налогов и совместных с партнерами финансов.

Тельцы и Скорпионы попадут в круговорот жестких событий, которые потребуют контроля и дисциплины, упорства и трудолюбия. При этом есть счастливый шанс раскрыть свой потенциал и получить новые возможности: в творчестве, в любви, в карьере или бизнесе.

Львов события 2021г заставят показать все свое обаяние и артистизм, мастерство и мудрость, чтобы завоевать популярность и признание общества, выстоять перед давлением внешних сил и получить медали славы.

Рожденные под знаком Девы имеют шанс получить удачу в своей профессиональной деятельности, например, повышение по службе, смену места работы на более престижное.

Рыбам откроются неведомые ранее горизонты, дальние страны и города. Переменчивая Фортуна призовет Рыб в путешествие, которое раскроет новые горизонты познаний мира и людей.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!