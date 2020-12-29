Як зустріти Новий рік 2021: тарологиня розповіла про ритуали

Наступний рік за східним календарем – це рік Білого Металевого Бика. Для того щоб він був до нас прихильним, потрібно додати до святкового столу зелені трави, а також прикрасити все в білі та сріблясті кольори.

Тарологиня й прогнозистка Ольга Соломка розповіла OBOZREVATEL про основні ритуали та "заморочки" під час святкування Нового 2021 року. За її словами, Бик – це майже рідна нам тварина, проста й роботяща.

Варто пам'ятати про те, що Бик до нас насправді прийде лише в лютому, але ніщо не завадить запросити його вже в останню ніч 2020 року.

"Кажуть, що Бик не надто любить червоне, тож усі полум’яні сукні залишаємо на День святого Валентина. А щоб він був прихильним до нас, прикрашаємо все, зокрема й себе, у щось біле та сріблясто-блискуче, принаймні світле та яскраве, витягуємо найкращі діаманти. А якщо вже немає, то просто додаємо дощику й різних блискіток", – зазначила експертка.

Вона порадила ставити на стіл усе, що хочеться, але не забувати про траву, наприклад петрушку.

"Як показує практика, ніхто зелені салати на новорічних застіллях не їсть, бо й так чимало всього смачного і цікавого, тому краще просто у страви додавати зелені листові овочі. А от чи готувати щось із телятини чи яловичини – це велике питання. І зовсім не тому, що Бикові це може не сподобатися. А тому, що себе треба берегти, і вночі м'ясо їсти – така собі здорова перспектива", – сказала Соломка.

Але головний критерій до всіх цих обмежень, за її словами, не заморочуватися занадто. Бо головне, щоб ми самі отримали задоволення – і від вбрання, і від столу. А чи сподобається це якомусь міфічному Бику, хай навіть господарю наступного року – це вже десята справа.

А от що обов'язково варто зробити, то це, як зазначила Соломка, викинути все зайве, підбити підсумки року й окреслити плани на наступний рік. Отже, прибрати непотріб – це один із головних новорічних ритуалів. Звичайно, до свята ще всі прибиратимуть оселі, і зараз можна символічно пройтися з торбою і закинути туди все, від чого хотіли б позбутися, що не приносить радості, а лише збирає порох. Утилізувати все це можна по-різному – комусь подарувати те, що вам уже не потрібно, а можна викинути чи навіть спалити. Це можуть бути якісь сувеніри, штучні квіти, книжки, які вже не читаєте й ніколи не прочитаєте, списані блокноти, старі драні шкарпетки тощо.

Другий важливий ритуал, за її словами, підбиття підсумків. Згадайте, яким був цей рік, що ви робили щомісяця, які важливі висновки зробили та уроки засвоїли, передивіться фото, можливо, складіть колаж чи створіть невеликий відеоролик. Це дає змогу і переглянути, що відбувалося, відзначити, що вдалося, як ви змінювалися, як долали складності та насолоджувалися життям. Зрештою, для нашого напруженого життя, коли все забувається, можна таку щорічну пам'ятку робити.

Третій обов'язковий челендж – записати, що ви хотіли б зробити чи досягти наступного року. Це і плани, і мрії, і способи їх досягнення. Можливо, переглянути старі цілі й від чогось відмовитися чи щось нове вигадати. Найкращий варіант – вибирати цілі за основними життєвими напрямами – здоров'я, особисте життя, родина, дім, робота, гроші, навчання, задоволення тощо. Цей список варто заховати десь на весь рік, а потім напередодні 2022 року знайти і передивитися, відзначивши, що вам вдалося, а що – не дуже.

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