Як провести День закоханих різним знакам: Леви захочуть шикарне побачення, а Овни – активний відпочинок

У День усіх закоханих, 14 лютого, кожен хоче подарувати своїй половинці незабутні враження. Втім, для того, щоб не зіпсувати романтичне побачення, варто враховувати особливості характеру кожного знаку зодіаку.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла, яке побачення краще організувати представникам різних знаків.

Прямолінійний та активний Овен буде втішений (чи втішена) різними спільними активностями типу танців, ковзанки, перегляду спортивних змагань чи участі у сніговій битві, у фіналі яких усі матимуть змогу зігрітися та обмінятися враженнями.

Домашній та стабільний Телець віддає перевагу всьому зручному і передбачуваному, тому краще відвідати якісь уже знайомі місця, а можна і вдома досить спокійно провести час, навіщо ж зайві гроші по ресторанах розносити.

Легкі та вічно юні Близнюки – за будь-який двіж, аби було цікаво. Їм сподобається якийсь любовний квест, але з приємними, а може й неочікуваними подарунками. Головне, щоб це було несподівано і не нудно.

Емоційні та ініціативні Раки зрадіють, якщо їм запропонують самим обрати і місце, і час, і спосіб побачення, і варіант його проведення та завершення. І вони радо приєднаються у цю гру і створять справді шедевральне побачення.

Для царствених Левів та Левиць побачення теж має бути шикарним, подарунки – коштовними, антураж – блискучий із легким золотавим напиленням. Утім, Мальдіви цілком підходять, бо завоювати їхнє серце можна чимось справді приголомшливим.

Скрупульозна і домовита Діва теж не проти відчути себе на вершині, але не за всі гроші світу, вона цінуватиме більше внесок емоційний та моральний, ніж матеріальний. Тому старанно приготовлена вечеря та гарно сервірований стіл та невеликий діамант розтопить її серце.

Нестабільні Терези можуть радіти зовсім протилежним речам – їм будуть до вподоби і скромна вечеря вдома, і відвідини ошатного ресторану, і творчій вечір знаменитості, і випадкова здибанка у підворітті, бо для них головне – поговорити, і краще про них, коханих.

Найсексуальніший з усіх знаків Скорпіон усі ці валентинки та невинні квіточки вважатиме дитячим садком. Бо їм потрібно щось більш пристрасне, з легким присмаком садо-мазо, таємниче і шикарне. Розпочати зустріч можна у секс-шопі, а завершити… тільки тссссс...

Авантюрному та вольовому Стрільцю припаде до вподоби не так камерний чи інтимний захід, як групове дійство, де вони можуть показати себе в усій красі. Караоке чи участь у телепрограмі.

Консерватор Козеріг віддасть перевагу чомусь звичному і добре знайомому, він не стане випробовувати нові способи та експериментувати. Традиційне побачення у кафе чи ресторані цілком підійде.

Експериментатор Водолій радо відгукнеться на щось нове та незвичне, пов'язане із новітніми технологіями, щось типу побачення у віртуальному просторі, а з подарунків віддасть перевагу найсучаснішим гаджетам.

Таємничо-містичні Риби віддадуть перевагу всьому нереальному, вони із задоволенням зануряться у вигаданий світ, тому можна влаштувати тематичний вечір із перевдяганнями у красивих казкових героїв.

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