Як пом'якшення карантину вплине на наше здоров'я: погляд астролога

Георгій Лічелі Гороскоп 18:00, 25.05.2020 Оновлено: 05:30, 26.05.2020

Після 20 травня у зв'язку з переміщенням Сонця в знак Близнюків, а також молодика в знаку Близнюків, яке відбулося 22 травня, всі теми цього знаку Зодіаку задають фон подій на наступний місяць, – стверджує астролог Георгій Лічелі.

Знак Близнюків пов'язаний із навчанням, рухом, транспортом, торгівлею, спілкуванням і контактами. Можна сміливо припустити, що в наступні два тижні будуть проявлятися тенденції відновлення руху транспорту, поїздок, торгівлі і контактів.

Це, звичайно, не означає, що весь світ відкриється. Щоб говорити конкретно, для кожної країни і навіть міста треба складати та розглядати індивідуальний гороскоп.

У будь-якому випадку, результати вжитих кроків ми побачимо 20 червня. Тобто, через 2 тижні після Місячного затемнення, яке відбудеться 5 червня та в напружених аспектах до Марса в знаку Риб.

Конфлікт Риб, що відповідають в астрології за інфекції, епідемії, і Близнюків, що відповідають за органи дихання, з урахуванням пом'якшення карантину може тільки погіршити ситуацію з пандемією.

З іншого боку, Риби пов'язані з заплутаністю, таємницями, хаосом, невизначеністю. Ймовірно, як звичайні люди, так і представники органів влади просто не розумітимуть, як діяти і які робити кроки. Або будуть робити якісь немудрі кроки.

Словом, досить невизначений і одночасно доленосний період нас очікує. Вплив червневих затемнень уже почався, тому будьте уважніші до будь-якої інформації, що надходить, пропозицій і подій, що відбуваються, а також до своїх вчинків і дій. Насамперед це стосується Близнюків, Стрільців, Риб і Дів.

Раніше Георгій Лічелі розповів астролог про те, що нас чекає в найближчі півтора року

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