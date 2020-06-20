Як пережити сонячне затемнення 21 червня: астрологиня дала прості поради
Астрологиня Олена Максимова дала прості поради, як пережити сонячне затемнення, яке відбудеться 21 червня, без негативних наслідків для життя.
Як вона розповіла виданню Gazeta.ua, майбутнє затемнення збігається за часом з днем літнього сонцестояння. Це насичений подіями день.
"Головне – не робити різких кроків і змін у своєму житті. Вони можуть виявитися фатальними. Змінити щось буде непросто. Тому просто насолоджуйтеся тим, що маєте, і не хапайтеся за неймовірні обіцянки. Довіряти зараз можна тільки собі і найближчому оточенню", – зазначила вона.
Відмовтеся від важкої роботи вже в суботу. Напередодні затемнення будете відчувати себе виснаженими.
Не плануйте на ці вихідні освідчення в любові. Партнери можуть відмовити або пообіцяти стати вашою половинкою, але не стримати слово.
Не втрачайте часу на пошуки нового партнера. Ці відносини будуть швидкоплинними і принесуть чимало проблем.
Відкладіть операції з купівлі-продажу нерухомості. Навіть давати завдаток за житло не варто.
Перенесіть на інший день початок ремонтних робіт. Це час руйнування. Те, що побудуєте, простоїть недовго.
Не варто в ці вихідні купувати техніку. Якщо покупку можна перенести, придбайте, але в експлуатацію введіть через кілька днів після затемнення.
Намагайтеся в ці дні не сваритися з родичами і коханими. Ніхто зараз не готовий поступатися.
Зачекайте з походом в салон краси. Це невдалий час для змін зовнішності.
Не поспішайте звертатися до суду. Справа затягнеться надовго і навряд чи вирішиться на вашу користь.
Стримуйте себе під час розмови з шефом. Це не підходящий час, щоб просити про підвищення посади або зарплати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня о 9 годині 40 хвилин за київським часом відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення в 1 градусі Рака. Це друге затемнення, яке ми проживаємо в поточному "коридорі затемнень".