Березень – це перший місяць весни. Навесні все оживає і прокидається, тому дуже сприятливо проводити ритуали для краси і молодості.

Якщо ваше відображення в дзеркалі перестало вас радувати, то обов'язково проведіть цей ритуал, він абсолютно доступний і простий, але має шикарний ефект.

Цьому ритуалу навчила мене моя прабабуся, і я із задоволенням поділюся їм з вами.

Ритуал на березневу красу

Купіть кишенькове нове дзеркало овальної або круглої форми, можна круглу пудреницю. Візьміть кришталеву вазу (салатницю), наповніть її водою 7 березня, після 22:00, насипте в воду 8 ложок цукру (вісім – це число нескінченності, а значить, і краса ваша буде зберігатися довго). Поставте праворуч і ліворуч по свічці і запаліть їх. Далі перемішайте воду за годинниковою стрілкою 8 разів і скажіть:

Вихори водні, вітри сильні, вогонь жаркий – солодкість життя дайте мені, продовжіть красу і молодість мого обличчя, мого тіла, волосся і очей. Зміцніть моє тіло, в ім'я сил Природи.

Необхідно вимовити це 8 разів під час помішування води.

Свічки залиште горіти, як мінімум, на годину. Чим довше, тим краще. Залиште все до ранку на вікні.

Вранці ще раз запаліть свічки і ще раз 8 раз прочитайте замовляння і перемішайте воду.

За годину дістаньте дзеркало. Обсушіть його і подивіться в нього, при цьому ще раз сказавши один раз слова замовляння.

Водою протріть обличчя й тіло.

Дивіться якомога частіше в це дзеркало, і ви побачите, як ваша краса все більше розквітає!

В жодному разі не давайте дивитися в це дзеркало іншим людям!

Я бажаю всім здоров'я, любові і благополуччя.

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