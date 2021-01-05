Ворожіння на Різдво та Святвечір: тарологиня розповіла про традиції та способи

Період ворожінь, який розпочався на свято Катерини, триватиме аж до Водохреща, 19 січня. Зокрема Різдво та Святвечір вважаються найсприятливішими днями для того, аби дізнатися свою долю. Раніше дівчата прагнули довідатися, яким буде наречений, за насінням конопель, балабухами з тіста та перснями в воді. Нині такі традиції тривають, але існують і більш сучасні способи ворожити в різдвяні свята.

Про традиції ворожінь ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла тарологиня й прогнозистка Ольга Соломка. За її словами, раніше ворожили не тільки молоді дівчата, але й старші люди – вони хотіли дізнатися чи буде, наприклад, вдалим сільськогосподарський рік, чи будуть дощі вчасно, чи буде врожай.

Скажімо, виставляли в сіни розрізану цибулину й дивилися, чи виступить сік: якщо сік є, то значить рік буде з дощами, а господарі – з урожаєм. Або загадували запитання, а потім розгортали навмання книгу (зазвичай, якусь духовну, бо інших не було), тицяли пальцем і читали текст, який міг дати відповідь на запитання.

Але, звісно, основна цільова аудиторія цих дійств – молоді дівчата, яким кортіло підгледіти, хто першою вийде заміж, звідки прийде наречений та яким він буде.

За словами Соломки, про перспективи бути в парі чи ні дізнавалися, коли сіяли коноплі. Потрібно було кинути на сніг жменю конопляного насіння, потім трохи того снігу в долоню взяти, і порахувати – якщо кількість насінин парна, то й заміж вийдеш цьогоріч.

А ще складали свої фартухи в ночви, й одна з дівчат підкидала їх, поки якийсь не падав на підлогу. Отже, чий фартух першим випав, та найперша і заміж вискочить. Або кликали на допомогу хатніх тварин – курку чи собаку. Наприклад, кожна насипала купку зерна, і до чиєї курка підійде першою – та сватів перша вітатиме.

Ворожіння на Різдво та Святвечір 1news.com.ua

Або кожна дівчина пекла балабухи з тіста, потім їх розкладали перед собакою, якого напередодні не годували. Чию балабуху пес першу з’їсть – та й першою весілля справлятиме.

Важливо було дізнатися, що ж за чоловік трапиться. Тому проходили вздовж паркану, і, беручись рукою за штахети, примовляли "вдівець, молодець". І якою виявиться остання штахетина – таким і буде наречений. Ворожіння на дровах давало більше варіантів. Кожна заносила оберемок дров і потім їх перебирала, примовляючи: "козак", "молодець", "заїжджий", "вдівець". На якому слові залишиться останній цурупалок, таким і буде суджений.

Персні у житі підказували майновий стан нареченого. Дівчата у полумисок із житом занурювали різні каблучки й по черзі для кожної витягували. Якщо перстень був ошатним та коштовним – то й чоловік багатий трапиться. А якщо витягували скромну срібну обручку – то є вірогідність потрапити до бідної родини.

Розвивали ці ворожіння й уяву. Приміром, треба було в склянку води опустити обручку й, зазираючи в її глибину, у цьому химерному мерехтінні видивитися обличчя свого судженого. Або вилити розтоплений віск у холодну воду і в застиглих візерунках розгледіти свою долю. Чи спалити навпроти стіни папірець і за тінню від нього визначити, що там далі буде. Для дуже сміливих – ворожіння на дзеркалах, які ставлять одне проти одного так, щоб дивлячись в одне, бачити й інше, і в світлі свічок, що стоять обабіч дзеркал, вдивлятися у цей коридор із надією побачити там обличчя судженого.

Ворожіння на Різдво та Святвечір Shutterstock

Велике значення надавалося снам та роботі з ними. Є чимало ритуалів на те, щоб замовити собі потрібний сон про майбутнього чоловіка. Для цього їли щось дуже солоне й примовляли, щоб суджений приніс води напитися. Клали під подушку гребінець – щоб милий прийшов та коси розчесав, чи пояс – щоб підперезав.

Більш сучасний варіант дізнатися ім'я – покласти під подушку папірці з написаними чоловічими іменами та зранку витягти якийсь – так і чоловіка зватимуть. Інший варіант – посеред ночі з дівчатами намагатися нагодувати кутею чоловіків, що проходять повз, і запитувати їхні імена. Мовляв, як того перехожого звати – так зватимуть і чоловіка цієї сміливої дівчини, що посеред ночі з ложкою куті до людей чіплялася.

Звісно, це ім'я запам'ятається – надто вже екстремальний спосіб його дізнатися.

"Можна в це вірити чи не вірити, але можна й розважитись, зібравшись усім разом. Бо це справді весело. Звісно, ночви, фартухи, коноплі чи навіть дрова багато хто може й не знайти, але книгу навмання розгорнути, папірчик спалити, персні в жито сховати чи навіть щось своє вигадати, ми цілком здатні", – підсумувала тарологиня.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про кілька поширених способів ворожити у Святвечір та Різдво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відьма-відлюдниця й переможниця 17-го сезону "Битви екстрасенсів" Ольга Янковська назвала три легких ворожіння, щоб дізнатися майбутнє.