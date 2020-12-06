Ворожіння на Катерини: таролог розповіла про традиції про традиції о традициях

З вечора 6 грудня, у переддень свята Катерини, в Україні розпочинається сезон ворожінь. Раніше саме цими днями відбувалися перші вечорниці, коли дівчата збиралися, щоб не просто працювати разом чи веселитися, а щоб і долю передбачити.

Як OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка, тривав цей процес аж до Хрещення, тобто до 19 січня.

"Люди з давніх давен придумують різні способи, як зазирнути за темну непроникну завісу майбутнього, бодай би в маленьку шпаринку підгледіти, що там попереду. І традиційно соціально прийнятний період для цього – це зимові свята, коли роботи вже особливої немає і потрібно було себе якось розважати довгими зимовими вечорами", – зазначила вона.

Експертка розповіла, що основними дійовими особами цих дійств були дівчата, і ворожили вони на заміжжя. Бо у традиційний давній культурі найголовніша подія, що визначала усе подальше життя жінки – це заміжжя. І від того, як скоро трапиться чоловік і яким він буде, залежало усе майбутнє.

Найголовніше ворожіння, за словами прогнозистки, на Катерини – це гілочка вишні, яку потрібно зірвати і поставити у воду. Якщо до Маланки, 14 січня, гілочка розквітне, то дівчина вийде заміж наступного року. Якщо ж засохне – то це погана ознака.

Також дивилися яким буде рік – ховали під однакові миски камінь, обручку, монетку та кусень хліба, перемішували і кожна з дівчат обирала собі передбачення. Якщо камінь – рік буде складним, якщо монетка – грошовитим, як окраєць – то кусень хліба матимете, якщо обручка – то весілля гратимете.

А ще чоботами викладати доріжку до порога, і чий чобіт першим ступить за поріг, та перша й заміж вийде. І чоботи через хату кидали, а потім дивилися – у який бік носом той показує, з того краю і чоловік посватається.

"Загалом більшість ворожінь мають проективний характер, тобто коли можна трактувати результати на свій розсуд, згідно власним фантазіям і уявленням про реальність. Приміром, лили розплавлений віск у воду і вдивлялися, намагаючись у цих потьоках та фігурках побачите те, що чекає попереду. Чи палили папір проти світла, так щоб зіжмаканий аркуш утворював тінь на стіні. І у цій тіні теж намагалися видивитися своє майбутнє. А ще брали будь-яку книгу, загадували бажання, відкривали наосліп і читали прогноз", – поділилася Соломка.

Вона зауважила, що у наші дні можна вчиняти так само – зібрати друзів чи подруг, або погратися самим.

"А замість одвічного дівочого питання про ймовірність заміжжя, загадати собі якесь бажання. І підгледіти відповідь на свої запитання у книзі або тіні на стіні. Або гілочку вишні поставити у вазу, а можна кілька – щоб збільшити вірогідність. Зрештою, це просто красиво, коли у січні на вікні у вас розквітає вишня", – сказала Соломка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 7 грудня, православні християни шануватимуть пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської. Ця свята вважається покровителькою кохання та шлюбу, тому в народі день її вшанування відомий як Свято дівочої долі, Катерина Жонодавиця, а також Катеринин день або Катерина Санниця.

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