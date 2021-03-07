Водолії почнуть нове життя, а Стрільці отримають гроші: гороскоп на тиждень

На тижні з 8 березня Близнюкам можуть запропонувати нову роботу, у Стрільців цей період сприятиме хорошим заробіткам, а Водолії почнуть новий етап у житті.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 8-14 березня.

Овен

Будете нагода потренувати командирський голос та управлінські навички, бо ніхто, крім вас, не зможе так добре організовувати та мотивувати людей на звершення. І в підсумку всі будуть у виграші – люди залишаться задоволені, а ви – при грошах.

Тілець

Хоч і буде якийсь певний період невизначеності, що вас лякатиме,загалом ви впораєтесь зі своїми страхами та тривогами. І здолаєте всі ці негативні емоції завдяки надійній підтримці близьких та відчуттю неймовірної сили всередині вас.

Близнюки

Вам можуть запропонувати цікаву роботу чи з'являться якісь нові вершини, які вам захочеться здолати. І ви, взявши себе "на слабо", намалюєте нові грандіозні плани та виклики, які із задоволенням приймете.

Рак

Намічається спад активності, ви стаєте більш обережними і менш контактними, більше перебуваєте вдома, заощаджуєте гроші. І загалом, опікуєтесь майном та збереженням того, що у вас вже є і забезпеченням надійних тилів.

Лев

Почуватиметесь переможцем, бо вам нині під силу здолати і власну інертність, і людську байдужість. Ваші запальні слова та надихальні промови здатні піднімати людей на подвиги і вести їх у бій.

Діва

Ви не можете бути успішними в усіх напрямах, десь можете і схибити, десь – не витримувати конкуренції. От і цього тижня якісь змагання закінчаться не на вашу користь, і ви можете або зійти з дистанції, або програти.

Терези

Робота цього тижня обіцяє бути дуже творчою, ви до своїх щоденних завдань ставитеся уже не як до рутини, а як до можливості виявити свої таланти і показати їх людству, так щоб і самим здивуватися, і щоб люди були у захваті.

Скорпіон

Весна продовжує творити свою справу і дурманити вам голову різними емоційними гойдалками, коли ви собі можете намріяти чимало усіляких няшних перспектив, але ніхто не гарантує, що насправді все буде так, як вам би хотілося.

Стрілець

Період сприятиме гарним заробіткам, але питання в тому, що працюєте ви багато, напружено, за це обіцяють чималі гроші та плюшки, але просто так їх вам не віддадуть – чесно зароблені гроші доводить буквально вибивати.

Козеріг

Тиждень буде присвячено інтелектуальним заняттям та розумовій діяльності, коли у вас відбувається активна ментальна робота, коли задіяно буквально всі мозкові звивини і коли від цього народжуються нові продуктивні ідеї.

Водолій

На веселій і мажорній ноті благополучно закінчується один важливий етап у житті. І ви уже готові розпочати інший етап, у піднесенні та в ейфорії, у передчутті чогось нового та цікавого вирушаєте назустріч новим викликам та змінам.

Риби

Половину тижня ви собі спокійно працюєте в оточенні колективу та вірних соратників. А от із середи чи четверга робота вже перестає бути продуктивною та конструктивною і розпочинаються якісь руйнівні процеси.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у березні, як розповіла тарологиня, Овнів і Левів чекає успіх у всіх сферах – і вдома, і на роботі, і в особистому житті, а Близнюки та Раки отримають багато грошей.

В Україні на початку весни можуть перезавантажити владу й усю економічну систему країни.

Також Соломка дала любовний гороскоп на місяць: Овнам і Тельцям стане комфортно у стосунках, а Діви ходитимуть на побачення.

А ось у кар'єрі, згідно з гороскопом на місяць, більше таланитиме Стрільцям і Тельцям – вони можуть знайти нову роботу або отримати підвищення.

Згідно з прогнозом здоров'я для всіх знаків на 2021 рік, Ракам варто зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

У 2021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжню любов.

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