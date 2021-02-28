Влада в Україні "закручуватиме гайки", а карантин можуть посилити: астропрогноз на тиждень

З понеділка, 1 березня, в Україні можут посилити карантинні заходи через коронавірус. Тим часом грошей у країні й досі не вистачатиме, а влада ухвалюватиме волюнтаристські рішення.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз для України на 1-7 березня.

Суспільство

Можливі збої у роботі підприємств та організацій, зміни у їхній роботі за новими правилами. Таке враження, що карантинні заходи посилять чи ще щось придумають цікаве і несподіване, до чого людям доведеться пристосовуватись.

Політика

Перша половина тижня обіцяє нам спокій та звичну роботу згідно з регламентом і порядком денним, а от друга половина може принести різкі зміни аж до якихось агресивних дій та ухвалення волюнтаристських рішень. Словом, влада почне "закручувати гайки".

Економіка

Грошей усе так же немає, і ніякі зовнішні донори чи інституції їх не дають, доводиться якось викручуватись самим. Тож можливі переформатування роботи підприємств за якимись новими правилами, які покликані якось збільшити надходження в бюджет.

Нагадаємо: раніше Соломка дала прогноз для України на 2021 рік. За її словами, цей рік видасться не менш складним, ніж 2020-й. Головний його посил – тяжка праця без сну та перепочинку. Фінансові проблеми штовхатимуть українців до протестів, що можуть призвести до розпуску Ради, зміни уряду чи нових виборів. Економічна та політична системи можуть зазнати суттєвих трансформацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.