Влада в Україні намагатиметься "перемкнути" увагу суспільства: астропрогноз на тиждень

З понеділка, 5 квітня, на Україну чекатимуть нові політичні скандали, і влада "перемикатиме" увагу українців від справжніх проблем. Тим часом коштів вистачатиме лише на нагальні витрати.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз для України на тиждень із 5 до 11 квітня.

Суспільство

Таке враження, що люди самі по собі, влада сама по собі. Нічого нового, але цього тижня це особливо кидається в очі, бо нагальні проблеми суспільства системно не вирішуються, і люди беруть на себе відповідальність і самотужки беруться за справу.

Політика

Чергові сварки та несподівані примирення, і все це відбувається відверто напоказ, щоб якимось чином перемкнути увагу суспільства на чвари і щоб ніхто не звертав увагу на те, що насправді відбувається у країні.

Економіка

Немає порозуміння і між різними суб'єктами господарювання та керівництвом, взагалі складається враження, що логіка та розрахунок давно вже не беруться до уваги. Бо кошти, яких і так не густо, йдуть на зовсім не нагальні статті витрат.

Нагадаємо: весь 2021-й рік, як зазначила Соломка, виявиться для України не менш складним, ніж 2020-й. Головний його посил – тяжка праця без сну і відпочинку. Фінансові проблеми будуть штовхати українців до протестів, які можуть призвести до розпуску Ради, зміни уряду або нових виборів. Економічна і політична системи можуть зазнати суттєвих трансформацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього зодіаку на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.