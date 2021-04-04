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Влада в Україні намагатиметься "перемкнути" увагу суспільства: астропрогноз на тиждень

2.3т
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З понеділка, 5 квітня, на Україну чекатимуть нові політичні скандали, і влада "перемикатиме" увагу українців від справжніх проблем. Тим часом коштів вистачатиме лише на нагальні витрати.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз для України на тиждень із 5 до 11 квітня.

Суспільство

Таке враження, що люди самі по собі, влада сама по собі. Нічого нового, але цього тижня це особливо кидається в очі, бо нагальні проблеми суспільства системно не вирішуються, і люди беруть на себе відповідальність і самотужки беруться за справу.

Політика

Чергові сварки та несподівані примирення, і все це відбувається відверто напоказ, щоб якимось чином перемкнути увагу суспільства на чвари і щоб ніхто не звертав увагу на те, що насправді відбувається у країні.

Економіка

Немає порозуміння і між різними суб'єктами господарювання та керівництвом, взагалі складається враження, що логіка та розрахунок давно вже не беруться до уваги. Бо кошти, яких і так не густо, йдуть на зовсім не нагальні статті витрат.

Нагадаємо: весь 2021-й рік, як зазначила Соломка, виявиться для України не менш складним, ніж 2020-й. Головний його посил – тяжка праця без сну і відпочинку. Фінансові проблеми будуть штовхати українців до протестів, які можуть призвести до розпуску Ради, зміни уряду або нових виборів. Економічна і політична системи можуть зазнати суттєвих трансформацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

  • Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

  • Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього зодіаку на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

  • Згідно з прогнозом тарологині, цей рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Усіх представників знаку чекають зміни і виклики.

  • Водночас Овнів у поточному році, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.

  • Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а у Левів рік має пройти в постановці завдань, плануванні та роботі.

  • Головне, що треба запам'ятати Терезам, – 2021 року необхідно берегти гроші, оскільки з ними можуть виникати труднощі, наголосила Соломка.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Ольга Соломка
Місце
Україна
Теги
Гороскопи Таро
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