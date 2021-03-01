"Верхівка" влади в Україні може влаштувати революцію: астропрогноз на березень

У березні 2021 року влада в Україні може бути перезавантажена на догоду когось із "верхівок". Крім того, змін може зазнати і вся економічна система країни.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз для України на березень.

Суспільство

Пробуджується не тільки природа, а й люди, вони відчувають у собі потужну силу, готові йти вперед і щось робити, брати на себе відповідальність і, незалежно від того, що відбувається навколо, боротися за себе і свої права.

Політика

Влада зверху може ініціювати перезавантаження – перевибори, відсторонення чи гучне зняття з постів якихось одіозних особистостей. У будь-якому разі це буде більше схоже на революцію, яку затіяли не знизу, а зверху і в потрібному для "верхів" ключі.

Економіка

Дедалі ближча перспектива перезавантаження всієї економічної системи, коли буде змінюватися багато що, якісь певні правила та закони, і здасться, що ось вони якраз і відбуваються – серйозні реформи, які, втім, можуть стосуватися одних і зовсім не зачеплять інших. А що робити – про міжнародних донорів і позики поки доводиться забути.

Нагадаємо: раніше Соломка дала прогноз для України на 2021 рік. За її словами, цей рік видасться не менш складним, ніж 2020-й. Головний його посил – тяжка праця без сну та перепочинку. Фінансові проблеми штовхатимуть українців до протестів, що можуть призвести до розпуску Ради, зміни уряду чи нових виборів. Економічна та політична системи можуть зазнати суттєвих трансформацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

Згідно з прогнозом тарологині, цей рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни і виклики.

Водночас Овнів у поточному році, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.

Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а у Львів рік має пройти в постановці завдань, плануванні та роботі.

Головне, що треба запам'ятати Терезам, – 2021 року необхідно берегти гроші, оскільки з ними можуть виникати труднощі, наголосила Соломка.

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