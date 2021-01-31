Ванга передбачила 5 знакам Зодіаку біду в 2021 році: що їх чекає і як захиститися

Болгарська ясновидиця Ванга свого часу назвала п'ять знаків Зодіаку, з якими у 2021-й рік Бика за китайським гороскопом може трапитися біда. Водночас вона вказала і на шанс уникнути неприємностей.
Пророцтво стосується Скорпіонів, Овнів, Водоліїв, Львів і Дів. Про це пише портал Rsute.
Скорпіон
За словами Ванги, для представників цього знака 2021 рік буде складним – їм доведеться зіткнутися з несправедливістю і побороти її. Скорпіонів може розчарувати все навколишнє, зокрема робота і особисте життя. до того ж їм важко буде виправити недосконалий світ. Водночас Ванга говорила, що народжені під цим Зодіаком повинні прислухатися до своєї інтуїції, яка здатна допомогти їм уникнути неприємностей в найскладніші моменти.
Овен
Для людей, які народилися під цим знаком, рік Бика буде таким, що вимотує. Вони зможуть розраховувати на завзятість, у справах доведеться діяти інакше й звернути увагу на іншу особливість свого характеру. Так, незважаючи на багато труднощів і поганих подій, Овни зможуть досягти своїх цілей, хоча їм доведеться заплатити дуже високу ціну. Щоб мінімізувати це, Ванга радила не поспішати з реалізацією грандіозних планів, а краще перенести їх на наступний рік. Так неприємностей можна буде уникнути, але в будь-якому разі Овни будуть боротися до кінця.
Водолій
Представники цього знака в 2021 році можуть зіткнутися з проблемами, про які раніше і не замислювався. За словами Ванги, Водолії не зможуть сховатися від неприємностей, але цього їм і не потрібно робити. Оскільки буде шанс все подолати. Головне – не дозволяти ланцюжку неприємних подій збити себе з правильного шляху.
Лев
У 2021-му Левам доведеться багато і старанно працювати, особливо важко буде тим, хто втратить роботу. Так, на початку року знадобиться багато сил, тому представникам цього знака краще зібратися. Ванга передбачала, що у таких людей буде шанс вибратися з "ями неприємностей" і продовжувати прямувати до світла. Головне – вірити в свої сили і думати про хороше, адже тільки позитивне мислення приведе Львів до успіху.
Діва
У 2021 року представники цього знака будуть багато переживати і нервувати. Зокрема, їм здаватиметься, нібито земля йде з-під ніг і їхній світ руйнується. Але Ванга говорила, що цього не трапиться, якщо докласти зусиль і набратися терпіння. Так, Дівам доведеться відмовитися від гарної роботи, можливо, можуть обірватися стосунки з близькими. Щоб запобігти цьому, їм потрібно стежити за своїми статками і не ухвалювати рішення зопалу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, болгарська ясновидиця Ванга народилася 31 січня рівно 110 років тому. Ми розповідали про найжахливіші її прогнози.
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