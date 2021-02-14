В Україні можуть розпочатися нові протести: тарологиня озвучила прогноз на тиждень

З понеділка, 15 лютого, в Україні можуть розпочатися вуличні протести через виявлення нових фактів обкрадання суспільства. Водночас обіцянки політиків так і залишаться невиконаними, а грошей у країні не вистачатиме.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз за картами Таро для України на 15-21 лютого.

Суспільство

З'являються ще більш кричущі факти обкрадання суспільства чи нецільового використання коштів, призначених для людей. І це викликає обурення і спротив, може покликати людей на вулиці, якщо не пообіцяти їм якось компенсувати ці втрати.

Політика

Обіцянки політиків стають все більш душевними, аванси про краще життя роздають на всі боки, і це буде схоже на передвиборчі обіцянки, а не на конкретні зобов'язання. Втім, і конкретної роботи немає, і всі процеси відбуваються не системно, а хаотично.

Економіка

Класична історія, коли "грошей немає, але ви тримайтесь". І немає жодного уявлення про те, де їх взяти, а всі ті рішення, що ухвалюються, схожі на броунівський рух задля того, щоб всі навколо бачили, що щось начебто робиться.

Нагадаємо: раніше Соломка дала прогноз для України на 2021 рік. За її словами, цей рік видасться не менш складним, ніж 2020-й. Головний його посил – тяжка праця без сну та перепочинку. Фінансові проблеми штовхатимуть українців до протестів, що можуть призвести до розпуску Ради, зміни уряду чи нових виборів. Економічна та політична системи можуть зазнати суттєвих трансформацій.

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