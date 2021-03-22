В Україні може розгорітися великий політичний скандал: астропрогноз на тиждень

Цього тижня, з 22 березня, на Україну може чекати великий скандал, пов'язаний із політичними діячами, який "скине всі маски", а посадовцям у сфері економіки доведеться зробити непростий вибір.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала детальний прогноз для України на 22-28 березня.

Суспільство

Люди займають позицію спостерігачів, вмощуються зручненько, слухають і дивляться уважненько на ті видовища, що перед ними розкривають. І якихось активних дій не вчиняють, вивчають поки ситуацію.

Політика

Здіймається чималий скандал, усі маски скинуті й піднімається такий хай, що усім мало місця, ніхто не добирає слів, б’ють горшки навіть ті соратники, що тривалий час були пов'язані не лише спільними справами, але й особистими.

Економіка

Вимальовуються вже якісь більш-менш ясні перспективи і стає зрозумілим, куди ми рухаємось, Але доведеться робити непростий вибір, у якому напрямі це варто робити, кого обирати за соратників, і яких правил дотримуватись.

Зазначимо, згідно з астропрогнозом на березень, в Україні можуть повністю перезавантажити владу на догоду когось із "верхівки". Крім того, змін може зазнати і вся економічна система країни.

Увесь 2021-й рік, як зазначила Соломка, видасться не менш складним, ніж 2020-й. Головний його посил – тяжка праця без сну та перепочинку. Фінансові проблеми штовхатимуть українців до протестів, що можуть призвести до розпуску Ради, зміни уряду чи нових виборів. Економічна та політична системи можуть зазнати суттєвих трансформацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього зодіаку на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

Згідно з прогнозом тарологині, цей рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Усіх представників знаку чекають зміни і виклики.

Водночас Овнів у поточному році, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.

Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а у Левів рік має пройти в постановці завдань, плануванні та роботі.

Головне, що треба запам'ятати Терезам, – 2021 року необхідно берегти гроші, оскільки з ними можуть виникати труднощі, наголосила Соломка.

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