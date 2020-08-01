В повний місяць 3 серпня попросіть про кохання: астролог озвучив ритуал

Повний місяць 3 серпня буде вкрай сприятливим, перш за все, для пошуку "другої половинки".

Про це OBOZREVATEL розповів астролог Ігор Мехеда. "Зірка Мімоза, або Хаган, в поєднанні з Селеною створить удачу у всіх зусиллях зі створення або гармонізації особистого життя. Саме в цей повний місяць рекомендується просити небеса послати свою половинку. Небо також чує всі прохання про любов", – повідомив він.

Астролог вказав і на інші сприятливі аспекти повного місяця. "Ангельська зірка Бетельгейзе буде в з'єднанні з висхідним місячним вузлом, що дозволить легко просувати позитивні ідеї. Зірка Агена буде перебувати на куспіді 7 Дому події, що означає посилення зв'язку зі своїм ангелом-хранителем".

Ігор Мехеда розповів, що на серпневий повний місяць, який називають Осетровим або Зерновим, "у Всесвіту можна просити фактично все, і це здійсниться".

У цьому контексті астролог навів ритуал на виконання бажань, який можна виконати в повний місяць. Спочатку повному місяцю необхідно показати чистий аркуш паперу – зробити так, щоб на нього впало місячне світло. Далі на аркуші потрібно написати список бажань. "При цьому рекомендується емоційно переживати ті бажання, що записуються на лист", – порадив він.

Далі слід подякувати Вищим Силам за те, що у людини вже є, і попросити додати до цього пункти зі списку. "Потім лист потрібно спалити від полум'я білої свічки, а попіл покласти на інший чистий аркуш, який потім зім'яти грудочкою і пустити його за течією струмка або річки. Це необхідно зробити в найближчі 7 днів".

"Все, що ви записали на листочку, виповниться до наступного серпневого повного місяця", – пообіцяв астролог.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда озвучив ритуали на повний місяць, якщо віе випадає на п'ятницю, 13-е.