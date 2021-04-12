В економіці України пануватиме безлад: астропрогноз на тиждень

Із 12 квітня в Україні можуть ухвалити нові закони, що обмежуватимуть свободу громадян, і водночас будуть виправдані потребами безпеки. А в економіці країни знову пануватиме безлад.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз на картах таро для України на тиждень із 12 до 18 квітня.

Суспільство

Людей усе більше перетворюють на залежних та інфантильних дітей, якими потрібно опікуватися та спрямовувати їх, нерозумних, на шлях праведний. Але разом із опікою і начебто турботою обмежуватимуть права.

Політика

Будуть прикручувати гайки і грати в грізну, але справедливу владу, та "сильну руку". Можливо, з'являться нові закони чи правила, які ще більше зменшують свободу, і, звичайно, це буде виправдано потребами суспільства та безпеки.

Економіка

Хто в ліс, хто по дрова, немає чітких правил та дотримання законів, кожен вчиняє як хоче, від чого посилюється загальний бардак, і взагалі не зрозуміло, що відбувається. Хтось жирує, хтось бідує, більшість спостерігає й очікує на розв'язання подій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у квітні Близнюків чекають великі зміни в діяльності та оточенні, а Левам цей місяць принесе гроші.

Астрологи назвали шість знаків зодіаку, яким 2021 року таланитиме на роботі й у бізнесі.

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В Україні на початку весни можуть перезавантажити владу й усю економічну систему країни.

Як ідеться в любовному гороскопі, Овнам і Тельцям стане комфортно у стосунках, а Діви ходитимуть на побачення.

А ось у кар'єрі більше таланитиме Стрільцям і Тельцям – вони можуть знайти нову роботу або отримати підвищення.

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

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