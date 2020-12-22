Увечері 22 грудня 2020 відбудеться феномен, – нумеролог

22 грудня 2020 року – унікальний день з точки зору кількості "двійок" в цій даті. О 22:22 відбудеться рідкісний нумерологічний феномен.

Про це OBOZREVATEL розповів астролог, нумеролог Ігор Мехеда. "Сьогодні, 22.12.2020, о 22:22 відбудеться рідкісний нумерологічний феномен – "нумерологічний міст з дев'яти "двійок", – повідомив він.

Як пояснив нумеролог, в цей день і в цей час кількість "двійок" досягне дев'яти. "Дев'ять – сакральне число. Воно належить до жіночих енергій Всесвіту і в багатьох традиціях є числом Великої Матері Світів", – розповів він.

Ігор Мехеда додав, що і "двійка" є жіночим числом. "Небо – один, Земля – два", – йдеться в старовинних книгах ", – зауважив він.

"Таким чином, і двійка, і дев'ять двійок – це міст в глибини Всесвіту. Тому 22.12.2020 о 22:22 бажано відправити подумки у Всесвіт свої бажання, прохання, сподівання і прагнення. Всесвіт відгукнеться і допоможе їх здійснити", – розповів нумеролог.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про три сюрпризи зимового сонцестояння 21 грудня 2020 року. Один з них – з'єднання Сатурна і Юпітера.

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