Як і прогнозувалося, зима 2021 року принесла світу безліч сюрпризів. Ми тільки й встигали дивуватися, коли буквально щотижня дізнавалися в новинах то про землетруси, то про пожежі, то про проблеми з електрикою (чого вартий один лише Техас, що залишився без світла і води за аномальних морозів).

Все це і є вплив напруженого Урану – планети, яка в астрології відповідає за електрику, вибухи, раптові та непередбачувані явища в природі і в житті людей. Практично весь січень і лютий Уран негативно впливав на головний знак 2021 року – знак Водолія.

Відразу кілька напружених аспектів діяли між знаком Тельця, де зараз знаходиться Уран, і знаком Водолія, в якому довгий час перебували Сонце, Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн – ціла компанія планет. І вся ця компанія зазнавала на собі злий вплив Урану, а також інших планет, що проходили цієї зими поруч з Ураном.

У мене було дві публікації на цю тему: про протистояння Тельця й Водолія на початку 2021 року і про збільшення кількості аварій та природних катаклізмів внаслідок впливу Урану.

І тепер, звичайно, всіх нас цікавить, коли ж закінчиться цей негативний вплив, який провокує стільки неприємних несподіванок.

Поспішаю порадувати, що прямо з початком весни напруга від Урану піде на спад, і кількість раптових, шокуючих і вкрай неприємних сюрпризів у вигляді проблем з електрикою, землетрусів, аварій та інших "чорних лебедів" значно зменшиться. Але не припиниться зовсім, адже ми пам'ятаємо, що домінуючий вплив на весь 2021 рік спричиняє знак Водолія, а це і є рідний знак планети Уран.

Тому, нехай опосередковано, але Уран весь рік може час від часу (вже не так часто, як взимку) підкидати нам різні несподіванки, які будуть втручатися у наше життя і вимагати до себе уваги.

Важливо, що для всього світу найменш проблемним в цьому плані буде літо. Але кожна країна, як і кожна людина, має свій персональний гороскоп, тому нам цікаво, як Україна впорається з викликами від Урану.

Відповідно до прогнозу, Україну зимовий негатив від Урану торкнувся лише в незначній мірі. А ось як раз влітку у нас буде досить напружений час, але зовсім в іншому ключі: Юпітер все літо буде стояти в опозиції до особистих планет України. Прочитати про це докладніше можна в астрологічному прогнозі для України на 2021 рік.

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