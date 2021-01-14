Уран перестав бути ретроградним: що можна та що не можна робити
У четвер, 14 січня, планета Уран перестала бути ретроградною. У такому положенні вона перебувала з 15 серпня 2020 року, коли астрологи передбачили низку ірраціональних наслідків.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як ця астрологічна подія здатна вплинути на життя людей у різних сферах.
Що таке ретроградний Уран
Під час ретроградного руху із Землі здається, що планета рухається у зворотному напрямку. Насправді це є оптичною ілюзією.
Проте астрологи вважають, що під час своєї ретроградності Уран – найближча до Сонця планета – може чинити деструктивний вплив на наше життя. Оскільки його вважають символом хаосу, у цей непростий період можуть зриватися домовленості, виникати складності в спілкуванні, надмірна метушня і нервозність.
Що означає вихід Урана з ретроградності
14 січня є останнім днем ретроградного Урана. Вже 15-го числа планета починає директний рух у звичному напрямку, що, на думку астрологів, означає початок сприятливого етапу, коли весь негатив залишиться в минулому і людям стане набагато легше забувати негаразди.
Наступний період ретроградності Урана настане 20 серпня 2021 року і триватиме до 18 січня 2022 року.
Як Уран вплине на знаки зодіаку
Із виходом Урана з ретроградності Тельці, Діви, Риби та Раки зможуть подолати депресію та апатію. Водолії, Леви, Близнюки, Стрільці відчують приплив енергії й посилення інтуїції.
Козерогам, Скорпіонам, Терезам, Овнам астрологи також обіцяють вдалий період: представники цих знаків отримають можливість стати більш незалежними та врівноваженими.
Що можна робити після виходу Урана з ретроградності
Складати плани.
Йти на ризики.
Бути фізично активним.
Відкоригувати помилки минулого.
Що не можна робити
"Застрягати" в минулому.
Відмовлятися від розвитку, навчання новим речам.
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