Уран перестав бути ретроградним: що можна та що не можна робити

Анна Паскевич Гороскоп 17:15, 14.01.2021 Оновлено: 17:35, 14.01.2021

У четвер, 14 січня, планета Уран перестала бути ретроградною. У такому положенні вона перебувала з 15 серпня 2020 року, коли астрологи передбачили низку ірраціональних наслідків.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як ця астрологічна подія здатна вплинути на життя людей у різних сферах.

Що таке ретроградний Уран

Під час ретроградного руху із Землі здається, що планета рухається у зворотному напрямку. Насправді це є оптичною ілюзією.

Проте астрологи вважають, що під час своєї ретроградності Уран – найближча до Сонця планета – може чинити деструктивний вплив на наше життя. Оскільки його вважають символом хаосу, у цей непростий період можуть зриватися домовленості, виникати складності в спілкуванні, надмірна метушня і нервозність.

Під час ретроградного руху із Землі здається, що Уран рухається у зворотному напрямку
Pixabay

Що означає вихід Урана з ретроградності

14 січня є останнім днем ретроградного Урана. Вже 15-го числа планета починає директний рух у звичному напрямку, що, на думку астрологів, означає початок сприятливого етапу, коли весь негатив залишиться в минулому і людям стане набагато легше забувати негаразди.

Наступний період ретроградності Урана настане 20 серпня 2021 року і триватиме до 18 січня 2022 року.

14 січня є останнім днем ретроградного Урана
Pixabay

Як Уран вплине на знаки зодіаку

Із виходом Урана з ретроградності Тельці, Діви, Риби та Раки зможуть подолати депресію та апатію. Водолії, Леви, Близнюки, Стрільці відчують приплив енергії й посилення інтуїції.

Козерогам, Скорпіонам, Терезам, Овнам астрологи також обіцяють вдалий період: представники цих знаків отримають можливість стати більш незалежними та врівноваженими.

Після 15 січня людям стане набагато легше забувати негаразди
Pixabay

Що можна робити після виходу Урана з ретроградності

  • Складати плани.

  • Йти на ризики.

  • Бути фізично активним.

  • Відкоригувати помилки минулого.

Що не можна робити

  • "Застрягати" в минулому.

  • Відмовлятися від розвитку, навчання новим речам.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про яскраві астрономічні явища, які можна буде спостерігати в небі над Україною 2021 року. Перший зорепад – Квадрантиди – стався вже в січні.

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