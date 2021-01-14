Уран перестав бути ретроградним: що можна та що не можна робити

У четвер, 14 січня, планета Уран перестала бути ретроградною. У такому положенні вона перебувала з 15 серпня 2020 року, коли астрологи передбачили ряд ірраціональних наслідків.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як ця астрологічне подія здатна вплинути на життя людей у різних сферах.

Що таке ретроградний Уран

Під час ретроградного руху з Землі здається, що планета рухається в зворотному напрямку. Насправді це є оптичною ілюзією.

Проте астрологи вважають, що під час своєї ретроградності Уран – найближча до Сонця планета – може чинити деструктивний вплив на наше життя. Оскільки він вважається символом хаосу, у цей непростий період можуть зриватися домовленості, виникати складності в спілкуванні, надмірна метушня і нервозність.

Під час ретроградного руху з Землі здається, що Уран рухається в зворотному напрямку. Джерело: Pixabay

Що означає вихід Урана з ретроградності

14 січня є останнім днем ретроградного Урана. Вже 15-го числа планета починає директний рух у звичному напрямку, що, на думку астрологів, означає початок сприятливого етапу, коли весь негатив залишиться в минулому і людям стане набагато легше забувати негаразди.

Наступний період ретроградності Урана настане 20 серпня 2021 року і триватиме до 18 січня 2022 року.

14 січня є останнім днем ретроградного Урана. Джерело: Pixabay

Як Уран вплине на знаки зодіаку

З виходом Урана з ретроградності Тельці, Діви, Риби та Раки зможуть подолати депресію та апатію. Водолії, Леви, Близнюки, Стрільці відчують приплив енергії й посилення інтуїції.

Козерогам, Скорпіонам, Терезам, Овнам астрологи також обіцяють вдалий період: представники цих знаків отримають можливість стати більш незалежними та врівноваженими.

Після 15 січня людям стане набагато легше забувати негаразди. Джерело: Pixabay

Що можна робити після виходу Урана з ретроградності

Складати плани.

Йти на ризики.

Бути фізично активним.

Відкоригувати помилки минулого.

Що не можна робити

"Застрягати" в минулому.

Відмовлятися від розвитку, навчання новим речам.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про яскраві астрономічні явища, які можна буде спостерігати в небі над Україною 2021 року. Перший зорепад – Квадрантиди – стався вже в січні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!