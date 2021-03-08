Україна може отримати фінансову допомогу: астропрогноз на тиждень

З понеділка, 8 березня, Україна несподівано може отримати гроші або іншу допомогу. Однак водночас влада не пропонуватиме жодних рішень для того, щоб вийти з кризи.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала детальний прогноз для України на наступний тиждень – з 8 до 14 березня.

Суспільство

Триває якась певна колотнеча у середині суспільства, готових рішень як вийти з кризи немає, але все вирує і бурлить, кожен висловлює свою думку і прагне, якщо не бути почутим, то хоча б виговоритися і зняти напруження.

Політика

Істеблішмент буде більш зайнятий якимись святкуваннями та відпочинком, аніж продуктивною роботою. Всі поводяться розслаблено, мріють про світле майбутнє і досить весело проводять час.

Економіка

Тиждень буде дуже неоднозначним, ніби ми переживаємо якусь межу, з останніх сил долаємо труднощі, переживаємо страхи через невизначеність. І тут на нас, звідки не чекали, звалюються гроші чи якась інша допомога.

Нагадаємо, раніше Соломка склала астропрогноз для України на березень. За її словами, влада у країні може бути перезавантажена на догоду когось із "верхівок". Крім того, змін може зазнати і вся економічна система країни.

Увесь 2021-ий рік, як зазначила Соломка, видасться не менш складним, ніж 2020-й. Головний його посил – тяжка праця без сну та перепочинку. Фінансові проблеми штовхатимуть українців до протестів, що можуть призвести до розпуску Ради, зміни уряду чи нових виборів. Економічна та політична системи можуть зазнати суттєвих трансформацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.