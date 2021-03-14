Україна може отримати фінансовий транш: астропрогноз на тиждень

На тижні з 15 березня Україна може отримати фінансову допомогу, а разом із тим – витік інформації щодо розкрадань та витрат на вищому рівні.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала детальний прогноз для України на наступний тиждень – із 15 до 21 березня.

Суспільство

Люди потроху заспокоюються, отримавши те, на що довго чекали, пристрасті вже пригасають, і все видається досить спокійним і буденним. Утім, до наступного сплеску громадянської активності, бо ця рівновага досить тимчасова, щось типу затишшя перед бурею.

Політика

Нічого нового – знову матимемо витік інформації про шалені витрати та розкрадання на вищому рівні плюс до того ще й якісь скандальні амурні походеньки. Але хіба нас цим можна здивувати?

Економіка

Це видається дивним, але у нас з'являються гроші, так ніби хтось у бюджет кинув чимало грошенят, чи отримали якийсь транш, яким уже можна розпоряджатися і усім спраглим роздавати.

Нагадаємо, раніше Соломка склала астропрогноз для України на березень. За її словами, влада у країні може бути перезавантажена на догоду когось із "верхівки". Крім того, змін може зазнати і вся економічна система країни.

Увесь 2021-й рік, як зазначила Соломка, видасться не менш складним, ніж 2020-й. Головний його посил – тяжка праця без сну та перепочинку. Фінансові проблеми штовхатимуть українців до протестів, що можуть призвести до розпуску Ради, зміни уряду чи нових виборів. Економічна та політична системи можуть зазнати суттєвих трансформацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього зодіаку на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.