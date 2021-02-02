З 3 по 18 лютого 2021 року відразу шість планет перебуватимуть в знаку Водолія: Сонце (для зручності в астрології всі об'єкти називають планетами), Венера, Юпітер, Сатурн, астероїд Паллада і ретроградний Меркурій – його ретроградний рух з 30 січня по 23 лютого якраз проходить по знаку Водолія.

Звертаю увагу, що таке скупчення планет в одному знаку Зодіаку не є парадом планет. Однак його можна віднести до досить рідкісних явищ, тому що п'ять – шість – сім планет в одному знакові зустрічаються не часто. Але нам з вами пощастило, якщо це можна назвати везінням: три роки поспіль (2020 – 2022) ми можемо спостерігати такі скупчення, причому саме в січні – лютому.

Будь-які скупчення планет в астрології вважаються найсильнішими аспектами і спричиняють вплив, що відповідає знаку Зодіаку. Цікаво, що в 2020 році скупчення було в Козерозі. В 2021 році скупчення планет відбувається у Водолії. А в 2022 році знову в Козерозі. Відбудеться воно в самому початку січня 2022 року, тобто на Новий рік: в Козерозі опиняться відразу сім планет!

Коли на початку 2020 року астрологи детально описували знак Козерога як найвпливовішого в 2020 році і, в тому числі, говорили, що Козеріг несе обмеження, диктує суворі правила і приписи, створює перепони і завдає шкоди, – мало хто тоді звернув на це увагу. А все тому, що люди чекають від астрологів точних, детальних прогнозів.

Однак передбачити, як саме реалізуються астрологічні показники, неможливо. Астрологія не рок і не заздалегідь написаний сценарій подій. Астрологія лише вказує на головні тенденції і описує найбільш характерні ознаки того чи іншого періоду.

Тому зараз важко сказати, як відіб'ється на житті землян вплив Водолія в 2021 році. Але те, що цей вплив буде сильним і буде повністю відповідати характеру Водолія, немає жодних сумнівів.

Водолій – знак відкриттів і проривів в науці і техніці, несподіваних або неординарних подій в житті, революційних та інших різких змін в суспільстві. А також високого ступеня свободи, незалежності і оригінальності. Цей знак певною мірою є протилежністю минулорічному Козерогу.

Водолій розкріпачує, звільняє, прибирає обмеження і не ставить жоних умов. Проте, з'являється ризик вседозволеності і некерованості, хаосу.

Чи вдасться світу знайти баланс між свободою, прагненням до нового – з одного боку, – і повагою чужої волі – з іншого? Будемо сподіватися, що вдасться. А поки просто спостерігаймо за подіями. Рік уже почався, скупчення планет у Водолії відбувається прямо зараз. А значить, і результати не забаряться. Трохи терпіння – і ми все побачимо!