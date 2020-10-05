У День Сили 5 жовтня загадайте бажання – астролог

5 жовтня – надзвичайно сприятливий день для загадування бажань.

Про це OBOZREVATEL розповів астролог, нумеролог Ігор Мехеда. "5 жовтня багато духовних течій планети відзначають День Сили, тому в цей день прийнято загадувати бажання", – повідомив він.

Як пояснив астролог, день є особливим, оскільки знаходиться рівно посередині між перигелієм і афелієм орбіти Землі навколо Сонця, найбільш близькою і найбільш віддаленою точкою. Перший щорічно випадає на 6 січня, другий – на 6 липня.

"Вважається, що з космосу на Землю в цей день надходить підвищений потік енергії. Як підтвердження, 5 жовтня спостерігається навіть вібрація пірамідальних споруд".

"Сильний підйом енергії почнеться близько 13 години 5 жовтня і завершиться близько 13 години 6 жовтня за київським часом. Пік очікується 5 жовтня близько 19 години", – уточнив Ігор Мехеда.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда озвучив календар сонячних і місячних затемнень 2020 року і попередив про "енерготрус".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram