Згідно з найдавнішим східним календарем, Небесним правителем 2021 року є Білий Металевий Бик. Метал Інь - це Небесний Стовбур (символ вгорі), а Бик - це Земна Гілка (символ внизу). Бик є елементом Землі. Тому правлячі стихії 2021 року – це Метал і Земля. У циклі п'яти елементів Земля народжує Метал. Таким чином, можна очікувати, що 2021 рік буде мирним.

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Чтобы быть в почете у хозяина года, нужно правильно выбрать новогодний наряд. Металл Инь можно сравнить с тонким ювелирным украшением, красивым и изящным, и ему присущ главный признак - блеск. Поэтому самый главный атрибут новогоднего костюма – изящное украшение из любого металла – из серебра, меди, платины, сплава металлов и даже просто блестящий изящный аксессуар привлечет внимание покровителя года.

Основные цвета в одежде в 2021 году Быка - это белый, серебристый, пастельные тона и все светлые оттенки голубого, светло-зеленого, желтовато-оранжевого, кофе с молоком, цвета с переливами. Прекрасно подойдут ткани с блеском или расшитые бисером и пайетками. Не рекомендуется одеваться в одежду слишком ярких цветов, особенно красную. Можно свой наряд украсить блестящим платком, вышитым бисером, блестками, пайетками.

Необязательно носить полностью белые, серые или светло-зеленые костюмы круглый год, достаточно накинуть на шею платок одного из этих цветов, одеть брошь или приобрести сумочку соответствующей раскраски. Но ни в коем случае не покупайте и не дарите кожаные изделия - кошельки, барсетки, портфели из натуральной бычьей кожи. Будет просто замечательно, если мужчины в Новогоднюю ночь для укрепления отношений подарят своим дамам символ любви - букет из 7 белых или кремовых роз.

Бык не терпит небрежность, поэтому к выбору новогодних блюд также надо подойти основательно. На столе приветствуется злаковая и растительная пища, овощи и фрукты. Не помешает изобилие белых продуктов: молочных и сыров. А вот с мясом нужно быть осторожней, особенно с говядиной. Символ года будет не в восторге, если при встрече Нового года на Вашем столе будут находиться закуски из ему подобных. Одним из важных новогодних символов – это мандарины – символ привлечения богатства и успеха в Новом году. На стол хорошо бы поставить украшение в виде сильного Быка, но не коровы!

Встречая 2021 год, поставьте на стол свечи белые или серебристые, а также подойдут пурпурные, сиреневые или голубые. На елку сделайте украшения своими руками и загадайте добрые желания.

О вен

Овну в Новый год Быка открываются новые перспективы. Овны имеют шанс войти в более высокий, элитный круг знакомств. Для лучшего подъема по социальной лестнице надо постараться не рассердить Быка: не надевайте одежду горячих, красных тонов. Женщине-Овну для встречи Нового года можно облачиться в свободное платье кремовых, розовых или зеленоватых тонов. Оденьте на шею яркие крупные серебристого цвета бусы. Мужчине-Овну не надо расслабляться за столом - оденьте светло-серый костюм или удобную одежду светлых тонов.

Телец

Тельцу надо тщательно подготовиться и достойно встретить Новый 2021 год Быка - ведь Бык по восточному гороскопу является покровителем Тельца по западному гороскопу. Год Быка поможет продвигать вашу карьеру и даже решать проблемы в личной жизни в течение всего года. Встречайте Новый год в одежде пастельных тонов. Бежевый, молочный, салатовый -принесут гармонию сердцу. Дополните свой наряд пришивными кристаллами или изящными аксессуарами.

Близнецы

Близнецов ждет год, богатый на удачное стечение обстоятельств. Чтобы уметь вовремя схватить "удачу за хвост", вам пригодится талисман в виде старинной монеты, компаса или шара. Нарядитесь в вечерний наряд лазурного цвета, украсьте его блёстками, стразами или другой сияющей мишурой.

Рак

Раку для встречи Нового 2021 года Быка стоит сделать упор на нежные молочные, серебристые, жемчужные тона. Женщине- Раку рекомендуется купить в канун Нового 2021 года небольшое ювелирное изображение, желательно золотое или платиновое, и украсить им зону декольте. Подойдут жемчужные бусы и серьги. Поставьте возле телевизора фигурку Быка.

Лев

Женщине-Льву надо окружить себя золотистым цветом: пусть скатерть будет цвета золота, а Ваше вечернее платье струится золотыми каскадами, как у настоящей царицы. Хорошо, если в волосы будут вплетены ювелирные или другие украшения с блеском. Мужчине-Льву рекомендуется одеть цвета металлик деловой костюм для торжественной встречи Нового года Быка.

Дева

Девам подойдет одежда с вышивкой и бисером, или ткань, имеющая серебристый блеск. Дополните свой костюм украшениями со стразами, или изящными аксессуарами из серебра или платины. Оформите в серебристой гамме убранство комнаты, в которой будет праздноваться Новый год.

Весы

Весы должны подготовиться к встрече Нового 2021 года Быка особенно тщательно, ведь следующий ваш год - год романтики и любви. Платье с цветом пурпурного перелива или цвета шампанского на женщине-Весы будет смотреться особенно гармонично в новогоднюю ночь. Обилие золотых украшений на женщине-Весы только приветствуется. Мужчина-Весы может позволить себе надеть как роскошный костюм, так и домашний светлый свитер или водолазку с джинсами для семейного празднования.

Скорпион

Женщине-Скорпиону и мужчине-Скорпиону рекомендуется одеться в одежду тёмно-серебристых или дымчатых тонов: главное условие - чтобы одежда выглядела волнующе и соблазнительно. Дополните костюм украшением, брошью или бантом из органзы. Удачу в Новом 2021 году Быка принесёт календарь или скульптурный ансамбль, изображающий Быка вместе с Коровой и Телятами как фундамент, прочная основа, над которой вы будете трудиться весь год .

Стрелец

Для встречи Нового 2009 года Быка постарайтесь одеться роскошно, и в то же время элегантно. Женщина-Стрелец будет шикарно смотреться в платье из парчи или родственной структуры. Также гармонично соответствовать энергии года поможет длинное платье с шарфом из парчи или шелка. Мужчине-Стрельцу пойдёт образ сильного, сдержанного и, в то же время, стильного джентльмена.

Козерог

Предстоящий год должен вознаградить вас за все усилия, сложности и терпение в виде расширения финансовых перспектив. Для этого запаситесь талисманом в виде золотого ключика или серебристого браслета. Пусть ваше новогоднее платье будет длинное нежно-голубого цвета или цвета кофе с молоком, купите себе хрустальные туфельки на высоком каблучке. Мужчине-Козерогу хорошо создать образ джентльмена в костюме и с манерами.

Водолей

Водолеи, вам год Быка сулит крупные перемены. Эти перемены обещают быть удачными, при этом от вас потребуется умение планировать и мудро действовать. Женщине-Водолею можно посоветовать для встречи Нового 2021 года Быка как пышное светское одеяние, так и молодежный свитер с джинсами: одевайте то, в чем чувствуете себя неотразимой и уверенной. Подойдет также платье из шелка пудровых, молочных или бирюзовых оттенков. Мужчине-Водолею то же стоит одеваться так, как он того пожелает. Для этого знака зодиака ограничений нет.

Рыбы

Рыбы для встречи Нового 2021 года Быка должны придумать что-то невероятное. Напрягите всю свою фантазию и творческую жилку: создайте украшение-талисман. Оденьтесь не так, как обычно. Новый 2021 год Быка готовит для Рыб массу сюрпризов, поэтому лучше начать воплощать свои самые смелые планы. Новый 2021 год Быка - это прекрасное время для реализации ваших творческих способностей и талантов. А удачным цветом для новогоднего платья будет аквамарин с переливами серебра, дополните наряд шарфом с росписью, блестящими пайетками или бисером.