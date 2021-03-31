У бюджеті України може стати більше грошей: астропрогноз на квітень

У квітні в Україні може покращитися фінансове становище та можуть з'явитися нові робочі місця. Водночас у політичній сфері триватимуть безлад та руйнівні процеси.

Тарологиня та прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала детальний прогноз на квітень для України.

Суспільство

Люди почуватимуться невдахами, збитими з пантелику, бо чорна смуга триває, і кінця-краю їй не видно. Все йде поза планом, постійно потрібно пристосовуватися до нових обставин, тож більшість – у стресі та зневірі.

Політика

Відбуваються певні руйнівні процеси у політичних та управлінських структурах, і, на жаль, руйнується не щось зайве, а навпаки – корисне і відпрацьоване роками. Натомість насаджується щось недолуге і нелогічне.

Економіка

Відбуваються певні покращення в економічній сфері, тож можемо розраховувати на нові робочі місця, з'являються якісь гроші в бюджеті й відбуваються виплати. Словом, ситуація видається набагато кращою, ніж раніше.

Увесь 2021-й рік, як зазначила Соломка, стане для України не менш складним, ніж 2020-й. Головний його посил – тяжка праця без сну та перепочинку. Фінансові проблеми штовхатимуть українців до протестів, що можуть призвести до розпуску Ради, зміни уряду чи нових виборів. Економічна та політична системи можуть зазнати суттєвих трансформацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього зодіаку на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.