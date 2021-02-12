Три знаки, яким не пощастить у рік Бика

Рік Білого Металевого Бика принесе для деяких знаків виклики та неприємні пригоди – вони перебуватимуть у напрузі, тривозі та емоційних сплесках.

Зокрема, як OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка, у 2021-му не надто таланитиме тим, хто народився у рік Дракона, Кози та Собаки.

Для Дракона (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) рік обіцяє бути бурхливим та непередбачуваним, сповненим емоційних сплесків, з якими доведеться якось боротися. Їх тягнутиме спробувати все на світі, лізти кудись у незвідане, отримувати по руках і все одно прагнути адреналіну.

Найбільше прикрощів, утім, завдаватиме власна емоційна нестабільність, через яку можуть страждати і самі Дракони, і їхнє оточення. Тому в родині можуть бути досить неприємні моменти, коли стосунки загострюються через різкі слова чи невмотивовані вчинки.

Чимало пригод очікує і Козу (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015), яка захоче себе випробувати, перевірити на міцність і братиме участь у різних змаганнях та протистояннях, таким чином постійно нариваючись на різні виклики та скандали. Напруження подекуди може бути досить сильним і навіть небезпечним. Тому краще віддавати перевагу все ж мирним і цивілізованим змаганням.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) теж не зможе цього року розслабитися, бо очікує, що з-за кожного рогу ось-ось вигулькне якась несподіванка, і частіше за все вона не буде приємною. Тому вона постійно перебуватиме у напрузі і тривозі, бо все потрібно буде тримати під контролем. Особливу увагу потрібно звертати на фінанси, які мають тенденцію кудись зникати, зокрема через неуважність, шахрайство та крадіжки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Соломка склала гороскоп для тих, хто народився в рік Щура. За її словами, у 2021 році в них розв'яжуться важливі майнові питання та поліпшиться особисте життя.

Люди, народжені в рік Свині (Кабана), за її словами, можуть стати фінансово успішними у 2021 році.

Ті, хто народився у рік Бика, відповідно до гороскопа Соломки, у 2021-му почуватимуться справжніми господарями: їм щаститиме в усіх життєвих сферах.

Тиграм Металевий Бик принесе спілкування і встановлення нових зв'язків для започаткування власного бізнесу, а у Котів з'явиться набагато більше можливостей та пропозицій.

У тих, хто народився у рік Дракона, 2021-й буде бурхливим та непередбачуваним, сповненим емоційних сплесків. На допомогу можуть прийти медитативні чи дихальні практики.