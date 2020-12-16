Поточний астрономічний рік приніс нам 7 сонячних і місячних затемнень, 15 серединних точок між ними, два затемнення, які збігаються з Днями Сили і дві цікаві нумерологічні дати – 02.02.2020 і 22.02.2020.

Ці чинники зумовили потужні трансформаційні впливи: пандемію, падіння економік, стихійні лиха (землетруси, урагани, пожежі, навала сарани) і техногенні катастрофи (вибух в Бейруті, загострення локальних військових конфліктів).

Здавалося б – завершилися коридори затемнень, і потік катастрофічних змін повинен зупинитися. Але рік, що минає, залишив нам ще один потужний сюрприз. У день Зимового Сонцестояння.

Найдавніші культури нашої планети відзначали Новий рік у найдовшу ніч – в ніч Зимового Сонцестояння, з 21 на 22 грудня.

І індіанці Північної та Південної Америк, і слов'яни, і народи Індії, і кельти, і народи Північної Африки – дуже багато – вважали, що в ніч Зимового Сонцестояння старе Сонце гине, та й сам Всесвіт зникає, і Боги творять Нове Сонце і Новий Всесвіт. Всю ніч обрядово допомагали Вищим Силам творити Новий Всесвіт, і побоювалися, що вранці Сонце може і не зійти.

Але коли Сонце сходило – всі раділи. Буде новий Всесвіт, буде нове Сонце! Всі наші надії, прагнення та бажання в новому Всесвіті втіляться в життя.

Зимове Сонцестояння багато тисяч років відзначають обрядово. І навіть зараз сотні мільйонів людей по всій Землі будуть обрядово відзначати це свято. З запалюванням 120 свічок, із зустріччю сходу сонця, з бенгальськими вогнями, із закликом стихій і співами.

У древніх рік починався на Зимове Сонцестояння і їм же і завершувався. Зараз так починається і завершується астрономічний рік. Це чарівне і містичне свято, коли здійснюються чудеса. У нього закладаються всі корисні події поточного року – адже змінюється сам час, хід часу.

Але Зимове Сонцестояння підносить нам ще один сюрприз. Відбувається рідкісне астрономічне явище – з'єднання планет Юпітер і Сатурн. Розпочнеться воно 21 грудня о 20: 21 за київським часом.

І тут ми бачимо не тільки астрологічне явище з'єднання двох найбільших планет в нашому небі, але і нумерологічний феномен в даті: 21.1220: 21 Дзеркальні цифри "21.12", чотири двійки, і двічі число 21.

Чотири двійки створюють нерівновагу, як і 12.21. Але двічі наявність числа 21 надає нерівновазі нової точки рівноваги. Так як число 21 – це три "7", 21 = 7 + 7 + 7 маємо двічі по три сімки (допомога творчих сил), які врівноважують систему на новому рівні. Крім того, два числа 21 розкладаються на 6 сімок, що викликає виникнення гармонії між конфліктуючими полюсами.

З'єднання Юпітера і Сатурна відбувається раз в 20 років і створює три цикли. Малий цикл – 20 років, середній цикл 240 років і великий цикл 960 років. Тому під час з'єднання цих планет можна медитативно закласти основу сприятливих подій на всі три цикли – на 20, 240 і 960 років.

Але з'єднання Юпітера і Сатурна в ніч Зимового Сонцестояння має і ще одну особливість. Раніше з'єднання Юпітера і Сатурна відбувалися в зодіакальних знаках земної стихії. Цього разу з'єднання відбудеться у Водолії, і всі наступні з'єднання також будуть проходити в знаках повітряних.

Саме тому багато астрологів з різних астрологічних шкіл в різних країнах світу сходяться в одному – з'єднання Юпітера і Сатурна 21.12.2020 року широко відчинить браму в нову еру – Еру Водолія, в яку ми з 2012 року поступово входимо. І розглядають це з'єднання як велику браму в нове майбутнє.

Але і на цьому сюрпризи Зимового Сонцестояння не закінчуються. Цього разу нумерологічні. У 2020 році дві дати, які містять п'ять "2".

Перша – це 22.02.2020. Двійка вважається в нумерології числом, що викликає подвійність, коливання, неврівноваженість. П'ять двійок відкрили "врата несподіванок", "врата катастрофічних змін". Фактично, в світі всі небезпечні і глобальні події "стартували" одразу після 22.02.2020.

Дата ж 22.12.2020 також містить неврівноваженість п'яти "двійок". Але містить і одиницю. Одиниця в нумерології – це "Бог, Першопричина, прихований Двигун Всесвіту". Тому число 22.12.2020 закриє "врата катастрофічних змін", привнесе нову стабільність. Але вже нову стабільність в абсолютно новому світі, який вже почав формуватися.

Отже, Зимове Сонцестояння. Потрійні врата. Врата нового Сонця. Врата в еру Водолія з'єднання Юпітер-Сатурн. І нумерологічні врата "п'яти двійок".

Ці потрійні ворота стануть важливою віхою в історії людства. Адже три таких важливих події вже більше ніколи не співпадуть. Це і буде завершальним подарунком 2020 року!