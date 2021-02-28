Тельці купатимуться у грошах, а Козероги – у коханні: кому ще поталанить з 1 березня

На тижні з 1 по 7 березня декому зі знаків зодіаку таланитиме більше за інших. Зокрема, Тельці купатимуться у грошах, Козероги – у любові, а Близнюки прославляться.
Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла, кому на цьому тижні впадуть на голову гроші, слава та любов.
Тілець
Отримає неабияке задоволення від самого процесу перераховування купюр тих грошей, що раптом на них нападуть. І це дуже приємна зарядка для пальців та розуму. І не варто тут же бігти щось купувати – досить і усвідомлення свого багатства.
Близнюки
Отримають свої десять хвилин заслуженої слави. Збільшується популярність настільки, що їх починають цитувати, наслідувати, ними захоплюються, запрошують в гості і до мікрофону. І це приносить не лише задоволення, але й обертається на дзвінку монету.
Рак
Почуватиметься на вершині світу від того, що ніхто не може ним керувати, і він просто насолоджуватиметься плодами своєї роботи і можливістю керувати своїм життям. Бо коли потрібно може напружитися, а може і байдикувати, бо все залежить від власного бажання і пріоритетів, а не від рішень сторонніх людей.
Козеріг
Насолоджується усіма нюансами любовної лихоманки. звичайно, це славне почуття може бути і проблемою, але коли воно підносить людину, трансформує, робить її кращою, ще й докорінно змінює життя на краще, тоді це шалена удача – пережити таку емоцію.
Риби
Їм світять вдалі знахідки. Ймовірно, вам на очі попадеться та річ, яку ви давно шукали. Намагайтеся не критикувати близьких вам людей.
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