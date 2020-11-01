Телець і Водолій увійдуть в конфлікт: чому на нас чекає проблемна зима
Неординарний астрологічний період очікує всіх землян на початку наступного року. Про це варто знати заздалегідь, щоб правильно спланувати життя на найближчі кілька місяців.
Головною особливістю початку 2021-ого року стане таке розташування планет по відношенню до Землі, за якого всі вони вишикуються в межах однієї половини зодіакального кола. А в кінці січня і потім ще раз в лютому вмістяться навіть в одній третині кола, тобто в проміжку лише 120 градусів, а саме: всі будуть розташовані в п'яти знаках Зодіаку поспіль – від Козерога до Тельця. Інші сім знаків Зодіаку в ці періоди залишаться вільними від планет, а значить, не будуть задіяні у формуванні подій.
Коли в астрологічній карті всі планети розташовуються в якійсь одній зоні, а інші зони не активовані планетами, життєві події відбуваються тільки в одній певній сфері, а всі інші сфери майже не проявляють себе. Таке життя дуже вузьконаправлене, обмежене і негармонійне, в чомусь збиткове. У ньому присутній явний перекіс і однобокість.
Оскільки на початку року найбільш впливовими стануть знаки Водолія і Тельця, причому по відношенню один до одного вони виявляться в активному напруженому аспекті за участю непередбачуваного вибухонебезпечного Урана, можна передбачити, що зима 2021-ого року буде не найприємнішою для землян.
Водолій – це нововведення і несподіванки. А також корпорації і спільноти. Спрощено: організації або корпорації, що переслідують принципово нові цілі. Телець – все, що відноситься до усталеної матеріальної бази: земля, ресурси, продукти, фінанси. Ось ці дві сфери і будуть перебувати в конфлікті один з одним.
Як саме реалізується цей конфлікт, прогнозувати складно якраз через непередбачуваність Урану, який і спровокує напруження. Причому 2021-ий рік – це лише початок тривалого процесу глобальних змін, так як ще одним важливим фактором даного періоду є поєднання Сатурна і Юпітера – аспект, який закладає багаторічну програму радикальних трансформацій на рівні держав, інакше кажучи – новий переділ світу.
Державні і загальносвітові структури зазнають в найближчі роки істотних змін, а деякі припинять своє існування. Звичайно, кожна країна, як і кожна людина, має також свій персональний гороскоп. Тому різні держави по-різному будуть втягнуті в цей процес. Принаймні, прогноз для України на початок 2021-ого року все ще цілком гармонійний. А наші особисті трансформації вже розпочалися в 2013-му році і триватимуть ще не одне десятиліття – такий вже наш персональний гороскоп.
Яким буде прогноз для України протягом решти 2021-року, розглянемо окремо в наступних публікаціях. Але оскільки всі ми живемо на одній планеті і тісно взаємодіємо один з одним, з різними державами і різними континентами, то, плануючи цю взаємодію, слід проявити обережність і обачливість. Краще не призначати на початок 2021-ого роки ніяких серйозних міжнародних проєктів і переміщень. Щоб не стати заручниками непрогнозованих ситуацій.