Неординарний астрологічний період очікує всіх землян на початку наступного року. Про це варто знати заздалегідь, щоб правильно спланувати життя на найближчі кілька місяців.

Головною особливістю початку 2021-ого року стане таке розташування планет по відношенню до Землі, за якого всі вони вишикуються в межах однієї половини зодіакального кола. А в кінці січня і потім ще раз в лютому вмістяться навіть в одній третині кола, тобто в проміжку лише 120 градусів, а саме: всі будуть розташовані в п'яти знаках Зодіаку поспіль – від Козерога до Тельця. Інші сім знаків Зодіаку в ці періоди залишаться вільними від планет, а значить, не будуть задіяні у формуванні подій.

Коли в астрологічній карті всі планети розташовуються в якійсь одній зоні, а інші зони не активовані планетами, життєві події відбуваються тільки в одній певній сфері, а всі інші сфери майже не проявляють себе. Таке життя дуже вузьконаправлене, обмежене і негармонійне, в чомусь збиткове. У ньому присутній явний перекіс і однобокість.

Оскільки на початку року найбільш впливовими стануть знаки Водолія і Тельця, причому по відношенню один до одного вони виявляться в активному напруженому аспекті за участю непередбачуваного вибухонебезпечного Урана, можна передбачити, що зима 2021-ого року буде не найприємнішою для землян.

Водолій – це нововведення і несподіванки. А також корпорації і спільноти. Спрощено: організації або корпорації, що переслідують принципово нові цілі. Телець – все, що відноситься до усталеної матеріальної бази: земля, ресурси, продукти, фінанси. Ось ці дві сфери і будуть перебувати в конфлікті один з одним.

Як саме реалізується цей конфлікт, прогнозувати складно якраз через непередбачуваність Урану, який і спровокує напруження. Причому 2021-ий рік – це лише початок тривалого процесу глобальних змін, так як ще одним важливим фактором даного періоду є поєднання Сатурна і Юпітера – аспект, який закладає багаторічну програму радикальних трансформацій на рівні держав, інакше кажучи – новий переділ світу.

Державні і загальносвітові структури зазнають в найближчі роки істотних змін, а деякі припинять своє існування. Звичайно, кожна країна, як і кожна людина, має також свій персональний гороскоп. Тому різні держави по-різному будуть втягнуті в цей процес. Принаймні, прогноз для України на початок 2021-ого року все ще цілком гармонійний. А наші особисті трансформації вже розпочалися в 2013-му році і триватимуть ще не одне десятиліття – такий вже наш персональний гороскоп.

Яким буде прогноз для України протягом решти 2021-року, розглянемо окремо в наступних публікаціях. Але оскільки всі ми живемо на одній планеті і тісно взаємодіємо один з одним, з різними державами і різними континентами, то, плануючи цю взаємодію, слід проявити обережність і обачливість. Краще не призначати на початок 2021-ого роки ніяких серйозних міжнародних проєктів і переміщень. Щоб не стати заручниками непрогнозованих ситуацій.

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