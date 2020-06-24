За этот астрономический год – период между двумя зимними солнцестояниями – будет 7 затмений между ними 15 срединных точек. Ближайшая срединная точка между солнечным затмением 21 июня и лунным затмением 5 июля выпадает на воскресенье, 28 июня.

Все школы астрологии говорят о том, что срединная точка повторяет влияние затмения, только более жестко. Говорят даже, что сами затмения не такие жесткие, как срединная точка между ними.

Эти точки называют точками турбулентности, потому что каждое затмение создает что-то наподобие энергетической волны в космосе. Да затмения создают две расширяющиеся волны, которые соприкасаются руг с другом в срединной точке и дают интерференционный эффект.

Если влияние затмения можно перенаправить из разрушительного в созидательное с помощью ритуала, то со срединной точкой этого сделать нельзя. Поэтому мы имеем дело с данностью.

Срединные точки как бы "припечатывают" события. Например, если в этот день учитель будет чувствовать уверенность в том, что его ученики отлично учатся, хорошо осваивают предметы, то срединная точка зафиксирует эту его уверенность и в результате успеваемость действительно будет хорошая. Если учитель разочарован в учениках, то это разочарование подтвердится.

То же самое относится к политике, к бизнесу и так далее. То, что провозглашается в срединной точке, то обычно и случается.

Все, что мы говорим в этот день, сбывается. Желательно следить за собой, не допускать отрицательных мыслей, плохих слов, потому что все это будет иметь силу сбываться.

Если пребывать в позитивном настрое – у меня все получится, все будет хорошо, я живу в самой лучшей стране, все проблемы на планете закончились, скоро наступит период просветления, спокойствия, мира и благоденствия - то так и случится.