Наближається Геловін – свято, яке надзвичайно популярне на Заході. Але виявляється, і у слов'янських племен, зокрема в Україні, тієї ж дати, із 31 жовтня на 1 листопада, відзначався свій Геловін. Він називався Велесова ніч. Ця ніч присвячена великому богу Велесу.

Усі, хто називають себе волхвами на всій території України, від Карпат до південних степів, святкують цей день. Вважалося, що цієї ночі душі померлих могли спускатися на землю і предки могли спілкуватися зі своїми нащадками.

Стародавні слов'яни вірили у дві сили, що діють у природі – Явь і Навь. Явь – це проявлений світ, життя, а Навь – це потойбічний світ, сон, смерть. Вони вірили, що восени життя переходить з Яві до Наві, щоб навесні знову повернутися. Згідно з повір'ям, навські "ворота" відчиняються 31 жовтня й зачиняються приблизно 5 квітня.

Який обряд практикували слов'яни? У цю ніч запалювали свічки на пам'ять про спочилих предків, а натомість предки мали передати силу нащадкам. Запалена свічка виставлялася на ніч на вікно або біля будинку на знак вшанування предків.

Крім того, вважалося, що все те, що ми задумали цієї ночі, предки повинні виконати.

Найчастіше свічки були помаранчевого кольору, тому що вважалося, що предки пов'язані з нами родовим каналом, а він завжди зображувався в помаранчевому кольорі. До речі, саме тому пізніше і гарбуз, і ріпа, і всі ті овочі й фрукти помаранчевого кольору почали використовуватися в обрядах.

У чому унікальність цього свята у 2020 році? У тому, що воно збігається з повним місяцем. Це буває надзвичайно рідко. Наступного разу повний місяць збігатиметься з Велесовою ніччю 2039 року.

У суботу, 31 жовтня, близько 16:00 Місяць увійде у фазу повного місяця. Кожний повний місяць можна використовувати для загадування бажань і для зцілення.

Вважається, що сам місяць може лікувати, але тільки в тому разі, якщо його світло поляризоване – тобто коли світло Місяця проникає в кімнату, відбивається від дзеркала або від будь-якого скла. Цей відбитий промінь уважається дуже сприятливим для лікування будь-якої хвороби, зокрема нервових хвороб, стресів. Промінь повинен працювати щонайменше протягом 5 хвилин.

Якщо погода похмура, можна подумки уявити місяць. Стародавні релігії вважали його печаткою на договорі між Богом і людиною. Тому якщо під час повного місяця озвучити прохання до Вищих Сил, вони обов'язково почують і допоможуть.

Отже, це справжня чарівна ніч!

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!