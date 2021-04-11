Скорпіонам пощастить з грошима, а на Близнюків чекають зміни: гороскоп на тиждень

З 12 квітня на Близнюків чекає тиждень надзвичайних змін, Раків – успіх на роботі і в особистому житті, а Скорпіонам пощастить фінансово.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 12-18 квітня.

Овен

Перед вами розгортається ціла битва і ви візьмете у ній участь, кинувшись захищати справедливість і свої права. Втім, бувають випадки, коли питання справедливості вирішуються самі собою, і вам не слід допомагати чи заважати цьому процесу.

Телець

Усе, чим би ви не займалися, сприятиме вашому просуванню вгору, у тому числі фінансовому. Зараз ви закладаєте підвалини вашого майбутнього успіху, вкладаєте у свій розвиток, комунікуєте з потрібним людьми.

Близнюки

Тиждень надзвичайних змін. Ви на всіх парах несетесь назустріч своєму новому життю і саме цього тижня будете обирати куди ж вам звертати, до якого берега пристати і який варіант розвитку подій вибрати.

Рак

Співпраця з іншими людьми цього тижня обіцяє бути особливо успішною. І це стосуватиметься і роботи, і ваших захоплень, і особистого життя. За що би ви не взялися, обєднавши свої зусилля з іншими, можете розраховувати на кращі перспективи.

Лев

Відчуєте себе надзвичайно самотніми. Складається враження, що всі настільки зайняті своїми справами, що нікому немає до вас жодного діла. Хтось би інший насолоджувався самотністю, а вам воно нині муляє і заважає жити.

Діва

Тиждень буде наповненим працею, яка приносить гарні гроші. Здавалося б, нічого особливого не відбувається – ваші дні наповнені звичними справами, ви просто професійно виконуєте свою роботу. Але платитимуть вам за неї краще.

Терези

У особистому чи сімейному житті може трапитися халепа – чи то чогось не зрозумієте, чи то вас неправильно зрозуміють. І ви одразу не зрозумієте, як вийти з цього незрозумілого і двозначного положення.

Скорпіон

Надзвичайно пощастить фінансово. Це може бути або якесь велике замовлення, якщо ви займаєтесь бізнесом, чи додаткове фінансування, віднайдете інвестиції чи просто гроші на голову раптово впадуть.

Стрілець

Роботи буде багато, до того ж, вона буде надзвичайно напружена. Втім, ви будете навіть щасливі з того, що вона є і що ви таким чином закладаєте фундамент свого добробуту. Ну і м'язам буде приємно напружуватись.

Козеріг

Контакти з поважними людьми будуть надзвичайно корисними. Вам можуть запропонувати перспективну справу чи гарну посаду, цікаву і грошову роботу. Словом, щось таке, від чого ви будете у захваті.

Водолій

Вам дещо набридло оточення, яке від вас щось вимагає, але ваші інтереси не дуже враховує. От ви і намагаєтесь уникати спілкування і тікати від людей якомога далі. Особливо від тих, яким від вас чогось потрібно.

Риби

Тиждень дещо уповільнений, вам потрібен час для відновлення сил, тож віддайте перевагу розміреному розпорядку дня, більше часу проводьте з родиною, дітьми і займайтеся приємними речами.

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