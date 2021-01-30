Перехідний період до епохи Водолія триває близько ста років. Два десятки років з цього періоду вже минуло, і певні риси епохи Водолія ми можемо бачити вже сьогодні. Але все ж цікаво було б уявити собі життя на Землі в самому розквіті епохи Водолія.

Ось лише деякі можливі втілення цієї епохи, які стосуються організації суспільства. Звичайно, йдеться про прогресивну частину нашої цивілізації, яка найбільш сприйнятлива до змін.

• Країни і держави в тому вигляді, в якому вони існують зараз, поступово будуть скасовані. Замість них почнуть виникати автономні, самодостатні об'єднання, що не завжди прив'язані до певних територій, кожне зі своїми правилами і порядками. Це будуть асоціації людей зі спільними цілями і завданнями. Ні національність, ні місце проживання, ні інші індивідуальні особливості членів групи не гратимуть ролі. Навіть територіально люди, що входять в одну асоціацію, можуть перебувати далеко один від одного. Це не стане перешкодою для їх життєдіяльності, так як доступ до всіх функцій і активів групи можна буде отримати в будь-якій точці Землі. (Перші корпорації такого типу вже існують.)

• Межі між країнами зникнуть або стануть умовними (частково це є вже зараз). Замість державних кордонів з'являться кордону між окремими спільнотами, які об'єднані спільними цілями. Деякі з цих спільнот будуть абсолютно закритими для сторонніх. І ніякі візи не допоможуть потрапити всередину такої організації. Хоча розвідники і контрабандисти як і раніше будуть користуватися попитом – є вічні професії та види діяльності, актуальні в будь-яку епоху!

• Різниця між інтелектуальним, соціальним, матеріальним і навіть фізичним рівнем розвитку груп буде дуже суттєвою. Оскільки продовжиться активне освоєння космосу, конкуренція між групами за "космічну власність" стане головною. Успіх в цьому буде визначати статус групи в загальносвітовому рейтингу. Виживуть ті групи, рівень розвитку яких виявиться вищим. Решта припинять своє існування.

• Всередині груп буде чітка структура, де у кожного є своє місце, обов'язки, права і преференції. Будь-яка функція буде важливою і необхідною для групи в цілому. Порожніх, суто номінальних (віце-президент, другий заступник третього секретаря) і непотрібних позицій не залишиться. Вони відімруть поволі, так як все буде підпорядковано практичності і доцільності.

• Входження в ту чи іншу групу буде добровільним. Неможливим стане будь-яке примушування або експлуатація одних іншими (тому тоталітарні режими, процвітаючі в епоху Риб, неконкурентоспроможні). Але сама система світоустрою змусить людину прагнути стати частиною групи і відповідально виконувати там певні функції, так як поза об'єднань повноцінне життя буде неможливе. Всі блага цивілізації, ресурси та інші елементи життєзабезпечення стануть доступні тільки всередині груп. А ось яку групу вибрати, це вже буде вирішувати сама людина.

Принаймні, в епоху Водолія буде так. Але в наступну за нею епоху Козерога, швидше за все, право вибору залишиться лише мрією – за Козерога за людину все буде вирішувати система. На щастя, кожна епоха триває більше двох тисяч років, тому нам з вами думати про епоху Козерога поки не варто – ми лише на початку епохи Водолія. І попереду у нас цілих дві тисячі років науково-технічних відкриттів, багаторазового прискорення життя, освоєння космосу, радикальної трансформації суспільства і безмежних можливостей для власного розвитку.

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