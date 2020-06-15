Що принесе ретро Меркурій: рекомендації для кожного знаку Зодіаку

На цьому тижні з 18 червня Меркурій починає ретроградний рух, яке триватиме до 12 липня. Як це астрологічна подія відіб"ється на житті кожного знака Зодіаку, розповідає астролог Георгій Лічелі.

Овен

Вас чекає каверза в справах і відносинах. Не варто довіряти партнерам, оскільки вони можуть підвести. Це не найкращий час для переговорів, підписання важливих договорів і контрактів. Ви зараз перебуваєте в непривілейованому положенні, тому варто бути скромніше в бажаннях і задовольнятися тим, що маєте.

Телець

Вам, швидше за все, доведеться займатися майновими та сімейними справами, пов'язаними з нерухомістю, ремонтом, здійснювати покупки для будинку, міняти щось в інтер'єрі. Правда, через сімейні справи доведеться жертвувати особистими планами та часом.

Близнюки

У вас сприятливий час для вдосконалення своїх знань, освоєння нових сфер, освіти. Треба розширювати горизонти, зав'язувати корисні знайомства. Також важливо приділяти увагу здоров'ю та не перевантажувати нервову систему, уникати сумнівних заходів і людей, які в цей час можуть з"явитися у вашому житті.

Рак

У вас можуть відбуватися зміни, які мають далекосяжні наслідки. А також з"явиться перспектива, яка здатна кардинально змінити ваше життя. Але це може зажадати від вас активних зусиль та готовності до змін. Однак не варто боятися: довіртеся своїй інтуїції - вона не підведе.

Лев

Вам доведеться зіткнутися з обмеженнями в реалізації своїх планів. Може не вистачати мотивації. Тому намагайтеся не переоцінювати свої сили і можливості. Слід бути обережнішими в поїздках, при оформленні документів. Також треба бути обачнішими з іноземними партнерами, а рішення всіх юридичних питань краще перенести на кінець липня.

Діва

Потрібно дбайливіше ставитися до свого здоров'я та уважно стежити за самопочуттям. Ймовірно, ситуація буде складатися таким чином, що ваші слова не сприйматимуть серйозно, і доведеться комусь щось доводити, або відстоювати свою точку зору та правоту. Але не варто конфліктувати, особливо на роботі і з начальством, оскільки це негативно позначиться на вашій кар'єрі.

Ваги

Ймовірно, доведеться зіткнутися з інтригами та розбіжностями в партнерстві. При цьому вам може не вистачати дипломатичності та бажання йти на компроміс, що, в свою чергу, може призвести до конфліктів і серйозних втрат. Треба проявляти терпіння, спокій, уникати почуття образи, ревнощів і негативних емоцій.

Скорпіон

Потрібно відновлювати старі зв'язки. Колишні колеги, партнери, друзі можуть надати інформацію, яка допоможе вирішити фінансові питання та поліпшити матеріальне становище. Але при цьому не варто розкривати свої наміри та ділитися своїми планами.

Стрілець

Вам представиться можливість, щось змінити в своєму житті. Ймовірно, на багато речей ви поглянете по-новому. Вас чекають приємні сюрпризи та нові можливості. Потрібно тільки проявити активність та ініціативність там, де можуть бути порушені ваші особисті інтереси.

Козеріг

Вам краще не приймати важливих рішень в питаннях, пов'язаних з кредитами, інвестиціями та борговими зобов'язаннями. Швидше за все, вам доведеться повернутися до старих незавершених справ. А оскільки в цей період ваші успіхи будуть залежати від інших, потрібно співпрацювати та об'єднувати зусилля з іншими людьми.

Водолій

Це час для просування ваших ідей та затвердження своїх позицій. Ви можете проявити успішну активність в групових проектах. Але не варто вимагати від інших того, чого вони не здатні виконати. Краще перевіряти будь-яку інформацію, оскільки плітки та недостовірна інформація може зіпсувати ваші стосунки. Чи не найкращий період для з'ясування партнерських відносин.

Риби

Чи не найкращий час для покупки та оформлення документів, пов'язаних з нерухомістю. Можливо, вам доведеться міняти свої звички та спосіб життя. У цей період краще триматися подалі від спірних грошових, майнових питань та уникати фінансових розборок. Також емоції будуть заважати робити правильні висновки та приймати вірні рішення – і це може негативно відбитися на ваших справах.